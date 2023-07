Kod nje nema fotošop lepote, ona slavi raskošne obline! Ovako Sandra Bugarski izgleda u kupaćem FOTO

Sandra Bugarski zaista živi svoj najbolji život. Njena karijera nastavila je da ide uzlaznom putanjom nakon uloge Pančete u seriji “Igra sudbine”, a slobodno vreme provodi na putovanjima, uživanju sa prijateljima i ljubavi sa emotivnim partnerom kog je u više navrata pokazala na društvenim mrežama. Luka Šarac

Popularna glumica nikada se nije ustručavala da obožavaocima pokaže svoju svakodnevicu, bez filtera, šminke i fotošopa. Štaviše, Sandra ruši stereotipe i na ličnom primeru pokazuje da u svakom životnom dobu možete da se dobro zabavljate.

‒ Mirno živim, dišem punim plućima i uživam u životu. Najdivnije od svega je kad se bavite zanimanjem koje vam po habitusu odgovara ili radite ono za šta ste se školovali. U Srbiji je to skoro pa luksuz. Ja sam, eto, imala sreću da se bavim onim što me greje, što mi najviše leži i gde mogu da dam najbolje od sebe. Ali, nemojte misliti da sam sedela kod kuće skrštenih ruku i čekala da put pronađe mene. Sudbina mora malo i da se provocira ‒ ispričala je Sandra jednom prilikom za HELLO!.

Instagram

Sandra na društvenim mrežama često deli živopisne momente sa putovanja, a ne ustručava se ni da objavi slike u kupaćem kostimu.

− Ja sam atipičan primerak srpskog glumišta – ne šminkam se, trčim na pijacu, vukljam kese iz prodavnice, kuvam i peglam, vozim „punta“. Izvinjavam se ako sam nekog razočarala.

Uprkos višku kilograma, šarmantna glumica je živ primer da je za lepotu u šestoj deceniji potreban samo širok osmeh.

Instagram

Mada Sandru duže od tri godine svakodnevno gledamo na televiziji, ipak ne znamo previše o njenom životu s druge strane kamere. Ime misterioznog gospodina kome je poklonila svoje srce ne želi da otkrije, ali zajedničke fotografije svedoče da su u velikoj ljubavi.

„Doš'o Dragi, pa ne zna da ode“, poručila je glumica uz sliku na kojoj je u zagrljaju emotivnog partnera, sa kojim uživa u zajedničkim izlascima, letovanjima i putovanjima. Instagram