Zvezde porodičnog letovanja: Lola i Mila Ćetković oduševile izborom kupaćih kostima FOTO

Ćerke Sergeja Ćetkovića uživaju na letovanju

Sezona godišnjih odmora je počela, a kada je u pitanju estrada, mnogi muzičari u ovo doba godine na primorju spajaju lepo s korisnim. Sergej Ćetković nedavno je predstavio novu pesmu koja pretenduje da postane letnji hit i ne sumnjamo da ga narednih nedelja čeka bezbroj nastupa duž obale. Naziv singla je „Daj šta daš“ i naći će se na albumu „Kofer“. ATA Images

A kofer je popularni pevač spakovao još pre nekoliko dana i sa porodicom krenuo na more. Supruga Kristina, vrsna kulinarka koja svoje specijalitete predstavlja na Instagram stranici „Remek jelo“, zabeležila je prve letnje čarolije ove sezone.

U glavnim ulogama našle su se njihove ćerke Lola i Mila. Devojčice uživaju u bazenu hotela u kome su odseli, plivaju i igraju se pod budnim okom roditelja, u preslatkim kupaćim kostimima koji su svima izmamili osmeh. Instagram Instagram

Sergej je, to već znamo, tata za primer. Iako ne voli previše da eksponira privatni život, ponekad na društvenim mrežama objavi neku zabavnu epizodu iz porodičnog „serijala". Tako je pre nekoliko godina u ovo vreme sa ćerkom Milom ronio u bazenu i pored fotografije napisao „tata podmornica".