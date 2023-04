Nikola Rokvić i Bojana Barović ekskluzivno za HELLO! predstavljaju ćerku Angelinu: Prvi Uskrs u petočlanom sastavu FOTO

Nikola Rokvić i Bojana Barović predstavljaju ćerku Angelinu

Za Nikolu Rokvića i Bojanu Barović 2023. godina počela je na najlepši mogući način, rođenjem ćerke Angeline koja im je, kako kažu, donela novu energiju i neizmernu ljubav. Starija sestra Leona i brat Simeon dočekali su je s radošću i raširenih ruku, a ponosni roditelji ističu da je teško opisati sreću koju osete kad ih vide na okupu. U susret predstojećem velikom prazniku, Uskrsu, koji će prvi put proslaviti u petočlanom sastavu, Bojana i Nikola predstavljaju nam najmlađeg člana porodice i otkrivaju deo razigrane atmosfere koja ovih dana caruje u njihovom domu. Miloš Nadaždin

‒ Kad smo dobili prvo dete, malo sam se plašila kako će izgledati kad dođe drugo, a kamoli treće. Pitala sam se da li će to biti ista ljubav, isto ushićenje. Sada mogu da potvrdim istinitost one izreke da se ljubav ne deli, već duplira. Zaista je tako. Deca se isto vole, drugačiji je samo način na koji mi, iz neke naše trenutne situacije, doživljavamo njihov dolazak na svet. Čini mi se da uz treće dete više uživam nego uz prvo – iskrena je Bojana na početku razgovora za HELLO!.

Šta se u međuvremenu promenilo?

Bojana: Kada se rodila Leona, fokus je bio na njoj. Nisam mogla da se posvetim ni drugim ljudima, ni drugim zadacima. Bila sam svesna ogromne odgovornosti koju imam prema tom malom bespomoćnom biću, koje zavisi prvenstveno od majke, pogotovo kad je uključeno dojenje. Znala sam da je to “posao” koji ne smem loše da uradim, a u pojedinim trenucima sam se i preopteretila. Konstantno sam osećala dozu brige i straha koji su proistekli iz neiskustva. Sa drugim, a pogotovo sa trećim detetom znaš kako sve funkcioniše i ostaje ti samo da se opustiš i uživaš.

Nikola: Sa prvom bebom stvarno ne znaš šta te je snašlo. Stalno si u nekom grču da li sve radiš kako treba. I taman kad zaključiš da je podizanje deteta nešto najteže, dobiješ drugo i shvatiš da može biti i teže. (smeh) Sa trećim je neuporedivo lakše. Često kažem Bojani, sad kad znamo kako sve funkcioniše, možemo da imamo i petoro dece. (smeh)

Miloš Nadaždin

Pokazuju li šestogodišnja Leona i Simeon, koji ima četiri godine, želju da vam nešto pomognu ili ih najviše zanima kad će sestrica dovoljno da poraste da bi im se pridružila u igri?

Bojana: Oboje žele da pomognu, ali je Leona malo “stručnija”. Ona stvarno nešto donese, doda šta treba. Simeon obožava da mazi bebu i pokušava da se igra sa njom, još nije svestan koliko je mala. Nekad joj uzme rukicu pa maše njome, a mi onda pokušavamo da mu objasnimo zašto to ne sme da radi. Zajedno smo već dva i po meseca i sve više se uhodavamo. I ona je malo čvršća, a kad bude počela da sedi, biće to druga priča. Već sada vrlo lepo reaguje na brata i sestru. Prepoznaje ih i osmehuje im se, a oni su presrećni kad primete njenu povratnu reakciju. Kad vidimo kakav odnos imaju, možemo samo da kažemo – vredelo je.

Kako je izgledao njihov prvi susret?





Bojana: Bilo je veoma emotivno. Imamo sličan video snimak sa Leonom kad je Simeon došao kući, i sada kako njih dvoje uzbuđeno čekaju Angelinu na vratima. Ti momenti, kojih, srećom, nije malo, Nikoli i meni daju životnu snagu. Miloš Nadaždin

Ko je izabrao ime Angelina?

Bojana: Zajedno smo doneli odluku. Angelina je, inače, kršteno ime moje majke, koja je uvek tu kad je potrebna pomoć i jako je vezana za unučiće. Drago nam je što postoji i ta simbolika. Dopalo nam se i samo ime, tradicionalno je, ali i u inostranstvu može da se čita. Ja sam dugo živela van Srbije i sećam se da nigde nisu mogli da pročitaju moje ime kako treba. Volela bih da moja deca izbegnu te probleme ako jednog dana izaberu da se školuju negde u svetu.

Nikola, u jednom intervjuu ste rekli da čovek spozna potpunu suštinu života tek kada dobije decu. Može li se reći da ste uz svako dete naučili po jednu životnu lekciju?

Nikola: Tek kada dobije svoje dete čovek može da shvati ono što je konstantno slušao od roditelja, ili ljudi koje poznaje. Dete te nauči da postoji neko bitniji od tebe, neko za koga živiš i prema kome osećaš bezuslovnu ljubav. Koliko je odgovorno, toliko je i divno da dobiješ mogućnost da oblikuješ jedno malo biće, učestvuješ u njegovom odgajanju i pokušaš da od njega napraviš dobrog čoveka. Za mene je porodica, Bojana i naša deca, svetinja.

Miloš Nadaždin

Vaskrs prvi put dočekujete u petočlanom sastavu. Kako ti dani obično izgledaju u vašoj kući?

Nikola: Radujemo se Vaskrsu, veoma. To je za nas najradosniji praznik, deci pogotovo. Obavezno odemo na liturgiju, posle toga sledi takmičenje u kucanju jajima koje prate osmesi, vesele pesmice, prisećanje na neke lepe trenutke. Jedne godine idemo kod Bojaninih, druge smo kod moje Slavice na ručku.

Bojana: Ranijih godina zajedno smo odlazili u crkvu, videćemo da li ćemo ovaj put moći sa bebom, jer još je mala, a gužve su velike. Deca će, kao uvek, farbati jaja, to njima prepustimo. Ne opterećujemo se da budu “instagramična”, već gledamo da svi uživamo u tom činu. Napravimo mala gnezda, pa oni traže jaja, bude tu i neki poklončić. Ja se i danas sećam kako smo kao deca slavili Uskrs u vikendici, a jedne godine dobili smo pravog zeca. Volela bih da Nikolina i moja deca dožive što više takvih radosti.

Vaša deca su još mala, ali opet dovoljno velika da sa njima može da se razgovara. Kako oni doživljavaju Uskrs?

Nikola: Mi živimo u tom duhu, tako da im je tema bliska. Ima lepih dečjih knjiga i crtanih filmova koji o našoj veri, tradiciji i duhovnosti govore na način prilagođen najmlađima. Najvažnije od svega je da naša deca velike praznike, kao što su Božić ili Vaskrs, doživljavaju s radošću. Mi smo tu da im radost uvećamo kroz zajednički provedene trenutke, koji će jednog dana biti divna sećanja na detinjstvo.

Rokvići su uvek važili za primer tradicionalne, harmonične porodice koja neguje bliskost i ljubav. Uspevate li da često budete svi na okupu?

Bojana: Nas petoro smo svakodnevno zajedno, osim kada Nikola otputuje. Trudimo se da što više vremena provodimo i sa širom familijom, Nikolini su nam blizu, moji su u Novom Sadu. Ja sam treće dete u porodici, a moji roditelji su dočekali sedmo unuče. Kad se braća i sestre okupe, to je pravi mali vrtić. (smeh)