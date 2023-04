Tajna ljubav Vesne Čipčić: Razvela se posle 23 godine braka, pa pala u zagrljaj oca ove poznate pevačice FOTO

Ljubav Vesne Čipčić bio je otac poznate pevačice

Glumica Vesna Čipčić, koja se posle dve decenije braka razvela od supruga Aleksandra Alača, jednom prilikom je ispričala:

‒ Najveći kolaps u mom intimnom životu je razvod braka posle 23 godine. To je nešto što je ostavilo dubok trag u meni, ali čak ni ta situacija u kojoj sam se našla, nemila i izuzetno neprijatna, nije mi slomila krila i nije me onesposobila za dalji let. Tužna sam zbog dece, žao mi je jer nije sve moralo tako, ali, bože moj, nisu moja deca jedina čiji su se roditelji razveli.

Za razliku od bivšeg supruga, koji nije krio da je posle razvoda započeo romansu sa rediteljkom Milicom Kralj, sa kojom se i venčao, Vesna Čipčić je emotivni život držala daleko od javnosti.

Ipak, godinama kasnije, kada je ta priča već uveliko bila okončana, saznalo se za njenu romansu sa Zoranom Tairovićem, akademskim slikarom iz Novog Sada. Reč je o multimedijalnom umetniku koji se bavi slikarstvom, režijom i komponovanjem, a može da se pohvali i doktoratom na temu „Simbolika likovne umetnosti Roma i evropski sistem kulturnih vrednosti”.

Osim toga, u vreme dok je Zorana Mihajlović bila potpredsednica Vlade gospodin Tairović je imao funkciju savetnika za praćenje i koordinaciju romskih pitanja.

Mlađim generacijama njegovo prezime je poznato zbog ćerke Tee Tairović, koja je posle učešća u takmičenju Zvezde Granda započela uspešnu muzičku karijeru.

− Ne, nemojte da insistirate. Ja s Vesnom nisam u vezi već deset godina. Nemam šta da pričam o tome ‒ kratko je poručio Zoran Tairović kada su ga novinari zamolili da kaže nešto više o svom odnosu sa popularnom glumicom.