Meseca dana posle Laćine smrti povređena Karleuša sve iznela u javnost: Ucenjivao me je, pretio i molio da mu dajem novac za opijate

Jelena Karleuša povređena potezom pokojnog Milana Radulovića Laće

Tekstopisac Milan Radulović Laća, sin pokojne Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića, iznenada je preminuo krajem decembra.

Neposredno pred smrt, preko Tvitera je saopštio da povlači sve tekstove koje je napisao za novi album Jelene Karleuše, ali su nesporazum ubrzo izgladili.

Međutim, muzička zvezda ostala je zatečena kada je pre nekoliko dana saznala da je Radulović tekst koji je ona uredno platila preprodao pevačici Dari Bubamari. Tim povodom oglasila se danas na Instagramu.

Facebook

„Imam potrebu da podelim sa mojim fanovima, ali i sa medijima neke informacije vezane za novi album, ali i za saradnike. Kao što znate, na mom albumu je nekoliko tekstova napisao pokojni Milan Radulović Laća. Te tekstove koje je uradio za moje kompozicije ja sam uredno njemu unapred platila“, počinje Karleuša svoje saopštenje.

„Nažalost, Laća je u poslednjoj fazi života imao veliki, životni problem, a to je zloupotreba opijata. U takvom stanju on me je puno puta molio da mu dajem novac unapred, za budući rad, koji se na njegovu žalost nije desio. I ja sam mu novac nesebično davala, što moji saradnici mogu da potvrde. Kada je pritisak postao preveliki, kada sam odlučila da za njegovo dobro ne želim da dajem novac koji će trošiti na opijate, Laća je počeo da mi preti objavljivanjem tih tekstova, što je na kraju i počeo da čini u stanju rastrojstva, pa mi se kasnije izvinjavao, što znate.“

Luka Šarac Karleuša je zatim objasnila gde je nastao problem. „On je u isto vreme iste tekstove koje je pisao za mene i koje sam ja, ponavljam, uredno kupila, odlučio da proda drugim pevačima. Znači, moje plaćene tekstove prodavao je drugim pevačima i uzimao novac iako je znao da ih je napisao za mene, na moje kompozicije, i da je za to isplaćen u celosti. Novac mu je bio preko potreban jer je narkomanija najveće zlo, veće od svake bolesti i muke. Znači, ne samo da me je ucenjivao, pretio, objavljivao moje plaćene tekstove, nego ih je i ponovno prodavao i tako sve obmanjivao. Jedan od tekstova koji su pisani za moj album, koje sam ja platila i koji pripadaju meni, jeste tekst koji je završen 15. decembra 2021. godine. Pesma se zove Koka‟, objasnila je Jelena.

Spornu pesmu snimila je Jelenina koleginica Dara Bubamara, koja za 14. februar uveliko najavljuje premijeru.

„Na moju sreću, na albumu su ostale samo dve pesme i refren treće koju je Laća pisao. Deo jedne je objavio na Tviteru, ostatak je sačuvan i biće uvršćen na album. Kao vlasnik teksta Koka, ja ga u sledećem storiju sa sve datumom objavljujem i poklanjam jer sam vlasnik.“ Instagram