Danas si pobednik, sutra gubitnik: Na nervnoj bazi dobila temperaturu, Jelena Tomašević smogla snage da progovori

Jelena Tomašević poznata po snažnim vokalnim sposobnostima, dobitnica je brojnih međunarodnih nagrada i priznanja.

Godine 2008. predstavljala je Srbiju na Pesmi Evrovizije sa pesmom "Oro".

Nastupila je kao gošća na koncertu svetskog tenora Andree Bočelija 2022. godine u Beogradu održanog u okviru Belgrade River Fest-a.

Takmičila se u čuvenom 3K-duru, osvojila srca publike širom Srbije i regiona, ali malo ko zna kroz kakvu nepravdu je prošla da bi danas bila ovo što jeste. Indir Merdanović

Gostujući u emisili na Blic TV, Jelena je govorila o svojim počecima, ali i o tome šta se to dogodilo davne 2005. godine, kada je srpska publika slavila, a u Crnoj Gori je nazivali "prevarantom".

- Ja sam pobedila na Beoviziji sa pesmom “Jutro”, a tada samo bili Srbija i Crna Gora i u Crnoj Gori sam dobila nula poena i nisam otišla na Evroviziju.

- Ja se sećam tu je bilo plakanja, dobila sam temperaturu na nervnoj bazi, svi su zvali, da putaju kako nisam pobedila, sve su novine pisale da sam pobedila.

- Koliko su me proslavljali ovde, toliko su u Crnoj Gori pisali da je sve namešteno i na kraju nisam ni pobedila i tada sam shvatila da je sve šarena-laža, odmah na početku ozbiljnog građenja karijere sam shvatila da si danas pobednik, sutra gubitnik - bila je iskrena Jelena koja danas živi život iz snova, slobodna da stvara muziku za koju je rođena, a uz to ima i veliku podršku supruga Ivana i ćerke Nine.