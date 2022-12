Ana Ivanović u Beogradu, važan dan za nju: Cela porodica došla, a svi se pitaju gde je Bastijan Švajnštajger FOTO

Ana Ivanović u Beogradu, danas je važan dan za nju

Ana Ivanović danas je iznenadila Beograđane. Imala je poseban razlog - konačno je i u domovini promovisala svoju kozmetičku liniju Ana Ivanović Natural Performance, i to u najlepše vreme, pred praznike. Veliku podršku pružili su joj roditelji i brat. Ono što su mnogi primetili, jeste odsustvo njenog supruga Bastijana Švajnštajgera.

- Podrška porodice mi puno znači. I danas se na to najviše oslanjam. Shvatam koliko je ta ljubav i podrška važna, samim tim se trudim da je prenesem i na svoje sinove - rekla je Ana i onda otkriva zbog čega se nije pojavio i njen suprug Bastijan Švajnštajger.

- Mora neko da čuva i decu - našalila se lepa Beograđanka i usput se osvrnula na to što je prošlo šest godina od kada se penzionisala nakon teniske karijere.

- Ne mogu da verujem koliko leti, dečaci me podsećaju na to. Zaista neverovatno. Ne osećam se tako staro. Neke moje drugarice još uvek igraju, ali zaista sam srećna kako se sve odigralo do sada - rekla je Ana.

Ona je nedavno na Instagramu otkrila da joj je baš teško pala odluka o završetku profesionalne karijere.

U kratkom razgovoru rekla nam je da joj je teško da se odluči za omiljeni proizvod iz svoje linije.

- Sve mi se dopada, pre svega zato što je prirodno i inovativno. Ulazak u svet kozmetike bio je veliki izazov za mene, i dalje učim, i dalje se razvijam...

Pored mame Dragane, oca Miroslava, brata Miloša i njegove supruge Dragane Džajić, promociji je prisustvovala i Anina kuma Miroslava Najdanovski, uspešna plivačica, a od koleginica iz sveta sporta podršku joj je pružila i proslavljena strelkinja Ivana Maksimović.

Na događaj, koji je s razlogom izazvao veliku pažnju medija, stigla je u malom automobilu, a izabrala je i poseban stajling, u njenom stilu. Tu je, naravno, bio i neodoljivi osmeh.