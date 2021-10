Posle dugo vremena otvorila dušu: Ana Ivanović otkriva zašto je Bastijan ljubomoran na nju

Uvek je nasmejana, opuštena i dobro raspoložena. Od onih retkih ljudi koji podsvesno menjaju energiju nekog prostora čim kroče u njega. Ako je pratite na društvenim mrežama, znate da je Ana Ivanović jedna prilično zauzeta mlada dama, uz to i brižna mama. Ipak, u razgovoru sa njom nikada nećete čuti reči “ne mogu”. Sve se može uz dobru organizaciju, tako je bilo dok je putovala svetom sa jednog takmičenja na drugo, tako je i danas kada ima porodicu, ali i sasvim dovoljno vremena da se bavi ostalim stvarima koje je interesuju, kao što su moda, zdrav život, humanitarni rad. Voli da putuje, to je jedna od strasti koju deli sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, a često svrati i na neki glamurozan događaj. Nigde ne žuri, a sve postiže. Kako je to moguće, interesovalo je novinare nemačkog izdanja magazina “Grazia”, koji na početku priče nisu štedeli komplimente na račun njenog preplanulog letnjeg tena.



‒ Hvala! Moj muž je jako ljubomoran na mene zbog toga – našalila se lepa Beograđanka, a kada su je pitali da li joj je uvek dobro raspoloženje u prirodi, odgovorila je:

‒ Da budem iskrena, odavno sam naučila da ne obraćam pažnju na negativne stvari. Ne utiču na mene. Dok sam se profesionalno bavila sportom ignorisala sam razne napise u novinama. Nekad bi me ljudi zbog nečeg osuđivali, a da nisu znali tačne okolnosti, što nije pošteno. Uvek se fokusiram na pozitivnu stranu života, i to svima preporučujem.

Aktuelna teniska zvezda Naomi Osaka nedavno je šokirala javnost izjavom da više ne želi da daje izjave. Ana kaže da su konferencije za novinare i saradnja sa medijima deo posla, iako ne nužno zabavan deo, jer nije lako objasniti zbog čega nešto niste uspeli ili postigli.

‒ Izlazak na teren samo je vrh ledenog brega. Iznad tog vrha stoji čovek, osoba sa svim svojim emocijama i problemima. Ali, mislim da ako bar malo otkrijete sebe, ljudi će vas bolje razumeti.

Tenis je, kaže, bio i dobar učitelj. Jedan od najvažnijih u životu.

‒ Prošla sam kroz svakakva iskustva: od najgorih poraza do najvećih uspeha. Učila sam iz svega toga, upoznavala sebe... Prečesto se fokusiramo na mišljenje drugih, pokušavamo da ispunimo neke standarde ili očekivanja. Ali, verujem da bi trebalo da mnogo više slušamo sebe. Samo tako možemo da budemo istinski srećni.