Sa 15 godina ludo se zaljubila: Ovom našem fudbaleru je Ceca posvetila svoj veliki hit "Pustite me da ga vidim"

U vreme kad je snimila prvi hit „Cvetak zanovetak“ Svetlana Veličković imala je samo 15 godina, ali se već tada moglo naslutiti da će postati velika muzička zvezda.

Iako krajem osamdesetih nije bilo tabloida kao danas, šuškalo se da je Ceca sledeći hit koji je snimila, „Pustite me da ga vidim“, posvetila fudbaleru Vladanu Lukiću, prvotimcu „Crvene zvezde“.

ATA Images

Upoznali su se na jednoj „Zvezdinoj“ večeri, kada je ona imala 16, a on 18 godina. Mada se tada pričalo o romansi popularne pevačice i uspešnog fudbalera, čak se pominjala i veridba, njih dvoje su kasnije demantovali da je u pitanju bila ozbiljna veza.

‒ To je bila ljubav iz tinejdžerskih dana. Bili smo baš mladi i lepo smo se družili. Razvili smo drugarski odnos koji je trajao dve, tri godine. Stvarno se ne sećam kako se to završilo i ko je koga ostavio, mislim da to nije ni bitno. Putevi su nam se razdvojili i svako je krenuo na svoju stranu ‒ ispričao je fudbler jednom prilikom.

TV Revija printscreen

Ipak, da su ostali u korektnim odnosima svedoči i to što je Ceca, tri decenije kasnije, zapevala na venčanju Vladanove ćerke Sare.

‒ Ja sam ovde došla preko veze od jedno trideset godina, koliko je prošlo otkako smo se Vlada i ja upoznali ‒ našalila se Ceca, koja se sa zadovoljstvom odazvala pozivu da uveliča slavlje ćerke svoje nekadašnje simpatije.

Vladan je, sa druge strane, sa suprugom Irenom prisustvovao venčanju Bogdane i Veljka Ražnatovića.