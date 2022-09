Tijana Marković još jednom rekla DA, prve fotografije sa građanskog venčanja u Cirihu

Tijana Marković u Švajcarskoj sklopila građanski brak (foto)

Deset dana pošto se u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu zaklela na večnu ljubav izabraniku Draganu glumica Tijana Marković još jednom je rekla „da“.

Ovog puta venčanje je organizovano u Cirihu, budući da par živi na relaciji Srbija–Švajcarska.

Nenad Stojanović

Matičara su posetili 9. septembra, u tamnošnjoj „kući za venčanja“ ‒ „Stadhavs“, a proslavu su organizovali u uskom krugu prijatelja.

Nenad Stojanović

Tijani su u Beogradu kumovali dugogodišnji prijatelji, ministar Nenad Popović sa suprugom Sanjom, a na građanskom venčanju kuma joj je bila koleginica Milica Mima Trifunović.

Nenad Stojanović

Iako će ubuduće biti na dve adrese, Tijanu to neće sprečiti da i dalje radi.

‒ Suprug nema ništa protiv da nastavim da se bavim glumom, svestan je da je to deo mog bića. Let od Ciriha do Beograda traje sat i po, pa ne vidim šta bi me sprečilo da ujutru popijem kafu u Švajcarskoj, a uveče igram predstavu u nekom od ovdašnjih pozorišta. Jedino što ću često morati da menjam pasoš, jer će biti ispunjen pečatima ‒ našalila se u razgovoru za HELLO!. Nenad Stojanović