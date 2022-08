Nataša za HELLO! priznaje: Hana sada ima samo dve godine manje nego ja tada, to je bila baš ozbiljna veza

Nataša Bekvalac za HELLO! otkriva kako su je ćerke Hana i Katja na najlepši mogući način promenile

Nataša Bekvalac leto provodi u studiju, peva i uživo, a u pauzama se malo odmara. Po povratku iz Marbelje sa ćerkama je otišla na Crnogorsko primorje, gde je održala nekoliko veoma uspešnih koncerata. U međuvremenu je “nabacila” boju i svu energiju usmerila na početak septembra, kada će se uputiti na drugu stranu Atlantika jer je čeka turneja po Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Sve u svemu, puno posla, ali i uživanja. Znamo već da će lepa pevačica to umeti da iskoristi na najbolji način.

Boško Karanović

Sa Natašom smo se sreli u jednom beogradskom hotelu, gde je zvanično najavila koncerte koje će održati u Čikagu, Njujorku, Torontu, Finiksu, Majamiju... Prvi put posle više od dve decenije karijere. S tim u vezi, na početku razgovora pitamo je koliko se za sve to vreme promenio njen pogled na svet, ali i ona kao osoba.

‒ S vremenom počela sam da razvijam osobine koje ranije nisam imala, a neke od postojećih drastično su se promenile. Ipak, najviše su me preoblikovale Hana i Katja. Iz ljubavi prema njima korigovala sam svoju prirodu, temperament. Razlike su ogromne, kako u pogledu osobina, tako i u načinu funkcionisanja, gledanju na stvari, ophođenju prema drugima...

Nataša Bekvalac za HELLO! - Trudim se da pronađem balans između biti dete i biti roditelj

Hana ima samo dve godine manje nego vi na početku karijere, a poznata je i epizoda da ste u 16. bili ludo zaljubljeni.

‒ Kada na određene stvari gledate iz ugla roditelja, sve vam je strašno i nikada vam vaša deca, ženska pogotovo, nisu dovoljno velika. Ja sam tada zaista bila u ozbiljnoj vezi i, naravno, verovala da sam najpametnija i da sve mogu sama. Trudim se da pronađem balans između “biti dete” i “biti roditelj”, pa da Hanu kroz prizmu njenih godina razumem, a da joj, s druge strane, iz ugla majke postavim određene granice.

Boško Karanović

Nedavno ste rekli da mislite da ste “cool” mama.

‒ Htela sam da kažem da nisam mama zbog koje klinci, kad dođu kod nas, prevrću očima, ali nisam im ni drugarica. Ne razumem majke koje kažu “moja ćerka i ja smo drugarice”. Hana ima svoje prijatelje, a ja niti mogu, niti želim da imamo takav odnos.

Koliko ste imali godina kada ste sa vašom majkom mogli da pričate kao sa drugaricom?

‒ To se još nije desilo. Gledam kako se klinci ophode prema roditeljima, ali i kako to čine žene mojih godina. Ja imam istinski respekt prema majci i ocu. Ne govorim to zato što se pravim fina, već što je zaista tako. Nikada pred njima nisam opsovala, niti sam u “pušačkom” periodu u tatinom prisustvu zapalila cigaretu. Način na koji su me vaspitali zadržao se do danas i na to sam veoma ponosna.

Boško Karanović

Da li vam je neobično da vam u intervjuu ne postave pitanje “očekujete li da ćete se uskoro zaljubiti” ili “a, šta ako se zaljubite u Americi“?

‒ Veoma neobično, a da nećete sada da me pitate da li sam na putu da se zaljubim? (smeh)

Ne, već da li ste iskreni kada kažete: “Ja sam transparentna, kad bude bilo razloga da se pohvalim novom ljubavlju, to ću i učiniti”?

‒ Hoću, što da neću, svaki put sam rekla.

Nastavak intervjua sa Natašom Bekvalac pročitajte u najnovijem broju magazina HELLO! koji je u prodaji od 12. avgusta 2022. godine

HELLO!