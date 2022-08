U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 743 je od petka 12. avgusta na kioscima!

SOFI DUZAL SARKOZI, sa ćerkama nas dočekuje na prelepom imanju iz 18. veka

MINA I NEMANJA NEDOVIĆ, na večnu ljubav zakleli su se i pred Bogom u prelepom ambijentu Saborne crkve HELLO!

INSIDE STORY

ALEKSANDRA I LUKA ADŽIĆ upoznaju nas sa ćerkom Lanom, koja je upravo proslavila prvi rođendan

NATAŠA BEKVALAC otkriva kako su je ćerke Hana i Katja na najlepši mogući način promenile HELLO!

PRINCEZA ŠARLOT, zabavnim grimasama ukrala šou na Igrama Komonvelta

DRAGANA DABOVIĆ, sa suprugom i decom odmara se u rodnom Herceg Novom, porodičnoj bazi u toplim mesecima HELLO!

SAŠA I ILIJA JOKSIMOVIĆ dele sa nama male porodične tajne i otkrivaju ko koga kopira HELLO!

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Olivija Kulpo

LEPOTA Efekat mokre kose

MODA Print Power

KUVANJE Pravac na piknik

HOROSKOP

TRAVEL Sen Pol de Vans

HELLO! 743 je od petka 12. avgusta na kioscima!

HELLO!