Sreća je danas duplo veća! Iz porodičnog doma Goce Tržan stižu divne vesti: Kažu da kad rodiš ćerku...

Goca Tržan danas ima mnogo razloga za sreću. U 20 časova staće pred svoju publiku u “mts dvorani”, a pre toga – veliko slavlje u njenom domu. Antonio Ahel/ATAImages

Naime, ćerka jedne od naših najvećih pop zvezda puni 17 godina. U to ime, Lena je jutros od mame dobila posebnu čestitku.

Goca joj se emotivnim rečima obratila na Instagramu, uz fotografiju nastalu nedavno u Japanu, koji su zajedno posetile.

“Kažu da kad rodiš ćerku, dobiješ najbolju drugaricu za ceo život. Hm... Ima ona dovoljno drugarica, a imam i ja. Rodila sam ćerku. Ona ima mamu. Do kraja vremena sam njena podrška, njen čuvar, njeno sigurno utočište, njen navijač, njena naporna majka koja stalno ima nešto da joj kaže... A ona će do kraja vremena biti moja najveća ljubav. Srećan 17. rođendan, devojko. Volimo te do zauvek!”

Spektakl u Beogradu popularna pevačica je “naštimovala” baš na Lenin divan dan, tako da će tinejdžerka dobiti specijalan muzički poklon.

Ne možemo da se ne setimo čuvenog Gocinog “koncerta za jednu osobu” u Sava centru, pre više od dve decenije... Tada je to bilo neplanirano, ali ovaj večeras, budući da je Lenin rođendan, takođe možemo da nazovemo koncertom za jednu osobu. Apsolutno najvažniju u njenom životu. Instagram printscreen @gocatrzan