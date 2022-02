Pleši sa mnom: Za prvi ples Petar i Hana odabrali su ovu pesmu, neki su iznenađeni, drugima je logično

Prvi ples Petar i Hana otplesali su uz ovu numeru

O detaljima venčanja Petra Graša i Hane Huljić dugo će se još pričati jer je malo koji događaj izazvao toliku pažnju u celom regionu. Čuli smo da je popularni pevač zaplakao u splitskoj crkvi jer su ga ponele emocije, videli smo kako je izgledala famozna venčanica o kojoj se nedeljama pisalo, zaintrigirala nas je i neobična svadbena torta, a da li znate uz koju pesmu je srećni par uplovio u bračni život?

Nije to bio Danijelin hit „Pleši sa mnom“, ako je slučajno neko pomislio... Mladenci su se odlučili za „Bitlse“, pošto su oboje veliki fanovi slavnog engleskog brenda, a „Here, There and Everywhere“ naziv je balade uz koju su odigrali prvi ples.

“I want her everywhere, and if she's beside me I know I need never care, but to love her is to need her everywhere...“, glasi refren pesme iz šezdesetih. Stihovi su toliko ljubavni da njihovo značenje ne zastareva.

