Nema društvene mreže i ne nosi skupe krpice: Supruga Rafaela Nadala za razliku od drugih žena sportista ima samo jednu želju

Supruga Rafaela Nadala, aktuelnog šampiona Australijan opena, nije tipična žena sportiste. Marija Fransiska Pereljo ne nosi skupocene krpice, nema je na naslovnim stranama i društvenim mrežama, ali zato ima diplomu fakulteta i posao - radi kao direktorka Rafine humanitarne organizacije.

Supruga Rafaela Nadala jedva čeka da postane majka

Rafa i Ćiska verili su se 2017, na romantičnom odmoru u Rimu, što su svetu otkrili tek naredne godine. Od tada nisu prestala nagađanja o datumu venčanja. Konačno, na “ludi kamen” stali su u oktobru 2019. godine na imanju “La Fortaleza” na Majorki, najlepšem španskom ostrvu sa kojeg oboje potiču.

Španski as, koji je privatni život uvek držao pod velom tajne, pred kamerama je jednom prilikom neočekivano otvorio dušu i krajnje otvoreno pričao o svemu: detinjstvu, strahovima, željama, odnosu na suprugom. Između ostalog, odgovorio je i na krajnje intimno pitanje zašto još nisu postali roditelji.

‒ Iskreno, uvek sam mislio da ćemo dobiti decu kad završim karijeru. Verovao sam da ću igrati tenis do tridesete godine, ali ja sam još na terenu. Volim decu i nadam se da ću ih imati kad se penzionišem ‒ poručio je teniser, koji će u junu proslaviti 35. rođendan.

