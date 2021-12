Verica Rakočević nikada nije rekla da zgodnom biznismenu: Ludo ga je volela, na ruci nosila njegov prsten, a onda zauvek sve prekinula

Verenik Verice Rakočević ili samo velika ljubav

Nije tajna da se Verica Rakočević udavala tri puta; prvi put za Borana Karamana, koji danas živi u Londonu, a sa kojim je dobila ćerku Elenu, drugi put za Zorana Rakočevića, čije je prezime zadržala, i sa kojim ima sina Milorada i ćerku Milenu. Treći put sudbonosno „da“ rekla je 2013. godine kompozitoru Veljku Kuzmančeviću.

Mirko Tabašević

Uvažena kreatorka, za koju su godine samo broj, uvek je živela punim plućima ne obazirući se na komentare sredine, a kako je reč o ženi neobične lepote i harizme, udvarači joj nikada nisu nedostajali.

‒ Muškarci su me voleli. Nikome nisam bila prolazna avantura, niti bih imala decu sa muškarcem koga ne obožavam ‒ pričala je Verica.

‒ Proživela sam prave ljubavne romane. Inspirisala sam muškarce da budu romantični.

Petar Đorđević

Da li je on bio verenik Verice Rakočević?

Krajem devedesetih godina prošlog veka, Verica Rakočević često je boravila u italijanskoj prestonici, gde joj se smešila blistava modna karijera. Tamošnji mediji zvali su je „balkanska Koko Šanel“, ne krijući oduševljenje njenom kolekcijom visoke mode „Target“. U to vreme održala je fantastičnu reviju na čuvenim Španskim stepenicama. Sve je sama organizovala i finansirala, i to je stavka u njenoj karijeri na koju je i danas neizmerno ponosna.

Međutim, malo je poznat podatak da se u tom periodu zabavljala sa italijanskim producentom Valterom Lančelotijem. S obzirom na to da je veza potrajala punih osam godina Verica je često bila na relaciji Beograd‒Rim. Pričalo se da joj je naočiti Italijan poklonio vredan prsten, ali je do danas ostala misterija da li je povod za skupoceni poklon bila veridba.

Facebook

Na pitanje postoji li osim poslovnog i neki emotivni povod za česte odlaske u Italiju, Verica Rakočević je diplomatski odgovorila:

‒ Meni uvek u ovakvim situacijama Bog pošalje poklon i te vrste, da mi da snagu da izdržim, da me neko podržava, hvali, da mi govori da sam najbolja, najfenomenalnija, najfantastičnija, da ću dotaći zvezde, da ću uspeti, da imam nekog ko stoji iza mene svojim karakterom jer bez toga ne bih sve izgurala. Imam svoju priču koja je lepa, daje mi snage, a da li će i koliko trajati ne znam. To se nikad ne zna. Važno je da on stoji sada iza mene moralno. Nije mi potreban neko da mi kupi auto, nakit ili parfeme, sve to sebi mogu da priuštim. Ali godi mi neko ko ima fantazije da, recimo, isprazni celu kafanu, ostavi jedan sto nasred kafane i dovede orkestar koji svira cele večeri – ispričala je jednom prilikom.

Facebook

Zvanični profil Valtera Lančelotija na društvenim mrežama predstavlja markantnog, sedokosog gospodina, kome u opisu zanimanja piše: „marketing manager, art director, creative, editor, producer show“.

Ono što je posebno interesantno je činjenica da je nekadašnji emotivni izabranik naše najpoznatije kreatorke zadržao poslovne kontakte u Beogradu, o čemu svedoče fotografije sa aerodroma „Nikola Tesla“, beogradskih reka, iz Saborne crkve... Facebook