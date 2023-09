Svoju venčanicu ne valja šiti: U ovoj haljini se pre 10 godina udala Verica Rakočević

Venčanica Verice Rakočević bila je pozajmljena

U septembru 2013. godine glavna tema medijskih napisa, pa i gradskih priča, bilo je venčanje kreatorke Verice Rakočević i kompozitora Veljka Kuzmančevića. Andreja Damnjanović

Mnogi su sumnjali da će taj brak opstati, ne samo zbog razlike u godinama već i zbog različitih stilova života koje su do tada vodili, ali deceniju kasnije njih dvoje su još zajedno, jednako zaljubljeni i srećniji nego ikad.

‒ Na današnji dan pre deset godina oženih Veru. Dok smo se okrenuli oko Avale prođe decenija... Hvala ti na svim razumevanjima, na strpljenju i ljubavi kojom me podržavaš i deliš sa mnom. Idemo dalje, prkoseći statistici i vremenu koje smo zaustavili. Voli te Meda ‒ čestitao je Veljko supruzi jubilej ljubavi na Instagramu. Andreja Damnjanović

Iako važi za vodeću modnu kreatorku u zemlji, Verica je tog 19. septembra 2013. godine nosila pozajmljenu haljinu.

‒ Moja majka je šila i od nje sam čula da ne valja šiti sopstvenu venčanicu. Kasnije sam saznala i za verovanje da brak koji se sklopi u četvrtak traje čitav život. Na moju sreću, možda i nesreću, nemam dodir sa godinama. Niti ih brojim, niti o njima razmišljam, možda baš zbog snage i energije koju imam. S tim u vezi, bilo mi je sasvim prihvatljivo da obučem divnu mini haljinu Vivijen Vestvud u kombinaciji sa crnim čizmama. Taj dan pamtim kao jedan od najsrećnijih u mom životu, pored trenutaka kada su se rađala moja deca.

Andreja Damnjanović

‒ Deset godina smo pešačili, jurili motorom i kamperom kroz život. Sa svom lepotom i teškim trenucima bio si uvek tu, da me zaustaviš da ne padnem. Hvala ti što me nikada nisi zaustavljao nego bio gorivo za dalje. Krećemo da letimo do večnosti. Volim te ‒ čestitala je Verica Veljku godišnjicu. Andreja Damnjanović