Vladimir Stanojević prvi put posle 6 godina progovorio o Ana Mariji Žujović i optužnici: Dolazim u Srbiju!

Vladimir Stanojević godinama živi i radi u Americi gde vodi miran život. Popularni voditelj, koga je domaća javnost obožavala, pre dve godine oženio se, a kako je HELLO! ekskluzivno preneo Vlada se sjajno snašao i u ulozi oca. Naime, njegova sadašnja supruga ima ćerku iz prethodne veze, a Vlada je devojčicu prihvatio kao svoju.

Vladin odlazak u Ameriku dugo se prepričavao, a usledio je neposredno pošto ga je 2015. godine tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za nasilje. Ubrzo je podignuta i optužnica protiv njega. Vlada sve do sada nikada nije želeo ni da demantuje, niti potvrdi bilo kakva pisanja domaće štampe.

- Iskreno, ne vidim razlog zašto bih demantovao bilo šta što piše u pojedinim medijima. Prvo, to neće pomoći da se takve netačne informacije i dalje objavljuju. Drugo, dok nisam u Srbiji, ne mogu pravno da utičem na objave, tj. pravni postupak ne može da se dovrši ukoliko nisam lično prisutan. A treće, imam toliko obaveza oko porodice i posla da mi gubljenje vremena oko toga zaista nije potrebno. Kada budem rešio svoj status u Americi i kada budem bio u mogućnosti da putujem, to bi možda i imalo smisla, ali ovako baš i ne - rekao je Vladimir Stanojević za portal 24.sedam.

Vlada je otkrio i šta se sada dešava sa optužnicom i celim slučajem.

- Slučaj postoji i čeka se završetak mog procesa za dobijanje američkih papira da bih došao i to rešio. Sve ostalo što se dodaje na to, poput navodnih poternica, hapšenja na aerodromu, deo je novinarskog posla i s jedne strane to i razumem, bio sam u tom poslu. Ako to prodaje novine ili će dobiti par klikova više ako objave takve stvari, umesto istine, okej, neka ih. Zato se i ne oglašavam po tom pitanju, doći ću i onda ćemo sve pravno rešiti. Mislim da sam prva osoba na svetu koja je "pobegla" posle godinu i po dana od nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznaćeš da to mnogo ekskluzivnije zvuči od “Otišao u Ameriku na odmor, ali našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio”. Imigracioni proces je malo duži sada nego ranije, ali sam pri kraju. Tako da se vidimo uskoro u Srbiji, ako Bog da.

Na pitanje da li se za sve ovo vreme čuo sa Ana Marijom, Vladimir Stanojević je kratko odgovorio:

- Ne, nismo se čuli. Prekinuli smo svaki kontakt još u Srbiji. Nema tu nesuglasica, tu je sve jasno, samo je razlika u čiju ćete priču poverovati. Iskreno, jedva čekam da sve to završim, jer se vuče već duže vreme. Mirko Tabašević