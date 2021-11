Venčanje posle samo tri susreta: Slavica je bila Marinkova najveća ljubav, podarila mu je dva sina i ubedila ga da prihvati vanbračnog

Supruga Marinka Rokvića oduvek je bila njegov vetar u leđa i najveća snaga

Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena, a tako je, po svemu sudeći bilo i u životu Marinka Rokvića.

“Upoznali smo se 1984. godine, preko zajedničkog prijatelja u Zagrebu, gde sam rođena i gde sam do tada živela,” ispričala je jednom prilikom Slavica. “Verujte, videli smo se tri puta u tri meseca, a onda smo se uzeli. S ove tačke gledanja, nije to nimalo jednostavno. Nakon svih godina, posebno kako su Nikola i Marko stasali, spomenem Marinku: “Zamisli sad da dođu Nikola ili Marko i kažu: “Upoznao sam devojku, video je dva ili tri puta i hoću da je venčam”. A to je, u stvari, naša životna priča. Ljudi se ili prepoznaju ili ne, da li je to sreća ili sudbina, ne znam kako to da nazovem. Smatram da subinu sami stvaramo, ali nešto se izdešavalo da smo i on i ja shvatili da je to to. I evo, više od trideset godina braka pokazatelj je da nismo pogrešili.”

Tokom karijere koja je trajala bezmalo pet decenija, Marinko Rokvić nizao je hit za hitom, punio koncertne hale, odlazio na višemesečne turneje širom sveta. Za to vreme Slavica ja vodila računa o kući i sinovima, koji su stasali u poštene momke, oženili se, dobili decu.

Supruga Marinka Rokića demantovala je da je do razvoda ikada došlo

Kada se pre nekoliko godina proneo glas da su njegovi roditelji pred razvodom, Nikola Rokvić je izjavio: “Toliko godina se bavim ovim poslom da sam oguglao na senzacionalizam. Bogu hvala, moji roditelji su dobro i srećni su zajedno.”

“Mi se nikad nismo razveli,” potvrdila je i Slavica u jednom od retkih intervjua koje je dala. “Mnogi ljudi, uključujući i neke novinare, nisu dobronamerni. Pisali su kojekakve glupost. Naučila sam kroz život da se nosim s takvim stvarima i da na jedno uvo uđe, a na drugo izađe. I razveli su nas i venčali ponovo. A razvoda nije bilo.”

Zatim je iskreno dodala: “U životu ništa nije med i mleko. Postoje i ružne stvari, ali one su sastavni deo života i braka. Lagala bih kad bih rekla da mi je sve fenomenalno. Ne, ima i uspona i padova, ali to se sve u hodu rešava. Ako su ljudi normalni, svakakve se stvari u životu prevazilaze. Imam poverenje u svog supruga, a i on u mene.”

U poslednje vreme, pošto su se Marko i Nikola oženili i krenuli svojim putevima, Slavica Rokvić se okrenula hobijima za koje ranije nije imala vremena, posvetila se uzgoju organskog bilja, a napisala je i roman “Danak u krvi”.

Inače, pre nego što se oženio Slavicom Marinko je sa tadašnjom izabranicom Milom dobio sina Darija. Upućeni tvrde da je upravo Slavica insistirala na tome da se Dario, Marko i Nikola upoznaju i izgrade bratski odnos.

Darijo se u međuvremenu oženio Portugalkom, sa kojom je dobio dva sina, Romea i Matea, i kad god su im prilike dozvoljavale Rokvići su se trudili da budu na okupu.

Na pitanje, koja Marinkova pesma joj je omiljena, Slavica Rokvić izdvojila je čak tri: “Potražiću oči nešto zelenije”, “Jedina moja” i “Tri u jednoj”.