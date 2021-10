Alek Boldvin progovorio: Prvi put pred kamerama o smrti Haline Hačins

Obraćanje Aleka Boldvina povodom smrti Haline Hačins

Vest o kojoj poslednjih dana ne prestaje ga se govori u čitavom svetu je da je holivudski glumac Alek Boldvin (63) upotrebom replike pištolja na snimanju filma „Rust“ u Novom Meksiku ubio koleginicu, snimateljku Halinu Hačins (42), i ranio režisera Džoela Suozu (48).

Od tog trenutka, poznatog glumca paparaci neprekidno prate, pa je zaustavivši se na sred puta odlučio da pred njihovim kamerama prvi put progovori o nemilom događaju.

Baldwin breaks his silence in person while laying low in Vermont. https://t.co/s8Lt89y4o2 — TMZ (@TMZ) October 30, 2021

- Bila mi je prijateljica. Onog dana kad sam stigao na set odveo sam je na večeru s redateljem, bili smo ekipa koja je odlično funkcionisala i onda se ovaj užasan incident dogodio - rekao je vidno potreseni glumac.

Na pitanja o istrazi koja je u toku nije smeo da govori, ali je spomenuo porodicu preminule Haline:

- Video sam se s njenom porodicom i suprugom... Slomljeni su. Dogode se razne nesreće na filmskim setovima, ali ništa ovakvo, ovo se dogodi jednom u milion slučajeva... On i njegov devetogodišnji sin su u šoku.

Takođe, Boldvin je izjavio da nije siguran kada će ponovo biti spreman za snimanje scena sa oružjem i da snimanje filma „Rust“, čiji je on jedan od producenata neće biti nastavljeno.

Nakon datih odgovora na pitanje novinara, poznati glumac ih je najljubaznije zamolio da prestanu da ga prate i ne otežaju dodatno situaciju koja je sama po sebi i više nego potresna.