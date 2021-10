Kristijano Ronaldo i Heorhina Rodrigez svetu objavili prelepe vesti: Stižu blizanci

Trudna Ronaldova devojka i slavni fudbaler saopštili prelepe vesti

Vest da će slavni portugalski fudbaler Kristijano Rolnaldo (36) ponovo postati otac odjeknula je poput bombe. Naime, jedan od najvećih sportskih asova na svetu i njegova dugogodišnja partnerka Heorgina Rodrigez (27) poželeli su da prošire svoju porodicu, a prelepe vesti podelili su sa celim svetom. Za pet meseci stižu im blizanci.

- Presrećni smo što možemo objaviti da očekujemo blizance. Naša srca su puna ljubavi i jedva čekamo da vas upoznamo. Blagosloveni smo - bile su reči koje su pratile objavljenu fotografiju slavnog sportiste na "Instagramu".

Jednom prilikom, Kristijano je otkrio da priželjkuje čak sedmoro dece, dok je Heorgina izjavila da je njena želja za majčinstvom jača od svega.

Podsetimo, sudbinski susret slavnog para dogodio se 2016. godine u "Guči" prodavnici, gde je Heorgina bila jedna od zaposenih.

Inače, fudbaler Mančester junajteda otac je četvoro dece. Surogat majka rodila mu je troje - Kristijana Ronalda Juniora (11) i blizance Evu i Matea (4), a pre tri godine argentinska manekenka rodila mu je četvrto dete Alanu Martinu.