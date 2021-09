Tri decenije bez pevačke legende: Jedan trenutak na pomenu Tome Zdravkovića punio je oči suzama (foto)

Godišnjica smrti Tome Zdravkovića, trideseta po redu, danas je na Centralnom groblju u Beogradu okupila veliki broj poštovalaca njegovog lika i dela.

Pored brojnih ličnosti sa domaće scene, pomenu legendarnog pevača prisustvovao je i glumac Milan Marić, o čijoj ulozi Tome u istoimenom filmu svi imaju samo reči hvale. No, jedan momenat bio je previše emotivan za sve prisutne, a to je trenutak kada je poznati glumac zagrlio Gordanu, suprugu pokojnog pevača, dok su njene oči punile suzama.

Ata Images

Ata Images

Ni govor reditelja i producenta filma, Dragana Bjelogrlića, nije protekao ništa manje emotivno, prenosi “Telegraf”.

- Dragi Tomo, nisam imao prilike da te upoznam za tvog života. Jednom smo se sreli na snimanju novogodišnjeg programa. Ja sam bio mlad, tek kročio u glumačku profesiju i silno sam želeo da te upoznam. Nisam uspeo. U sveopštoj gužvi samo smo se rukovali i taman kada sam hteo da se predstavim, ti si otišao. Posle nekoliko godina, otišao si zauvek - počeo je Bjelogrlić i dodao: Ata Images

- Upoznao sam te mnogo godina kasnije, kroz priče ljudi koji su te voleli i čuvali sećanja na tebe. Kroz tvoje pesme, koje sam ponovo slušao, konačno shvatajući koliko si u njima opisao svoj život, kao i svoju čudesnu tugu i bol koji su te kao sena pratili kroz čitav život. Tragajući za uzrocima tvoje tuge, bola, suočio sam se sa svojom tugom i svojim bolima. tragajući za tvojom dušom, pronašao sam za trenutak svoju i sve to pokušao da prenesem na filmsko platno. Hvala ti na tome. Ako smo negde pogrešili baveći se tvojim životom, o tome ne zameri. Veruj mi da smo to radili sa puno ljubavi i da smo te mnogo zavoleli. Počivaj u miru, dragi Tomo. Tvoje pesme pevaju se ovih dana ponovo, sa nekim novim zanosom. Pevaju se širom one nekadašnje zemlje koja je umrla zajedno sa tobom. Neka ti je večna slava.

Godišnjica smrti Tome Zdravkovića protekla je veoma emotivno

Željko Joksimović, drugi procent filma "Toma" takođe je održao govor u čast legendarnog pevača. Ata Images

- Drago mi je da smo došli svi zajedno da obeležimo 30 godina od odlaska najvećeg boema, od odlaska velikog umetnika, jednog velikog autora i sjajnog vokalnog intepretatora. Dosta toga su rekli moji prethodnici ovde, na ovoj bini, a ja koristim priliku da kažem da je ovo, u stvari, jedan novi početak, jedan novi život koji Toma svakako zaslužuje. Mi smo pokušali u filmu da uradimo ono što smo najbolje znali i umeli i siguran sam da bi i sam Toma pogledao film bar dva, tri puta. Ja mislim da mi svi trenutno plačemo dok gledamo taj film, za svim onim što smo nekada imali, a što pokušavamo da pronađemo u nama svih ovih godina. Neka je Tomi večna slava i hvala. Ata Images Ata Images Ata Images Ata Images