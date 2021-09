Ćutao je, ćutao, a sada progovorio: Ceca Miliju na ove reči neće ostati dužna

Sukob Cece i Milija, bar se on tako naziva u medijima, polako, ali sigurno dobija svoju kulminaciju. Već nekoliko dana mediji bruje da su Ceca i Mili na sudu . Nesporazum između njih nastao je kada je folk zvezda shvatila da se Milić upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje joj je radio.

‒ Problem je u tome što osoba koja ima vlasništvo nad fonogramima ima pravo da od apsolutno svih digitalnih platformi monetizuje novac. U prevodu, da naplaćuje i profitira. U trenutku kada su Ceca i Mili radili albume to nije bio dogovor. On je govorio da svaka pesma u celosti pripada Ceci, s obzirom na to da mu je rad na svakoj bio plaćen, te da je pevačica sama u celosti finansirala svaki svoj album. Mili je, dakle, kao saradnik, za svoj rad bio plaćen onoliko koliko je tražio i koliko je dogovoreno. Međutim, on je bez Cecinog znanja sebe upisao kao vlasnika fonograma – objašnjava izvor za „Telegraf“.

Boško Karanović

‒ Ceca na sudu isključivo traži da se promeni vlasnik fonograma, te da umesto Milija piše da je to ona. Međutim, Mili za to traži novčanu kompenzaciju. Navodno, reč je o nekoliko stotina hiljada evra. On to zahteva i na osnovu toga što bi Ceca od njega, pošto se on vodi kao vlasnik fonograma, za svako izvođenje pesama koje je on radio trebalo da traži dozvolu, saglasnost. Dakle, tu su u pitanju sva izvođenja, svi koncerti. To je sumanuto.

Iako se danima čekalo da se popularni kompozitor oglasi, on je to učinio tek sada. Na pitanje kakva atmosfera vlada na snimanju novih epizoda najpopularnijeg muzičkog takmičenja, Mili je za „Grandonline“ rekao:

‒ Meni je ok atmosfera, deluje da polako krećemo. Nije to nikakav sukob, mada ja ne želim da se izjašnjavam po tom pitanju. Time što je uradila se bave pravosudni organi. Ja njoj uvek želim sve najbolje ‒ bio je kratak Mili.