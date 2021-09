Godinama su bili tandem snova, danas su na sudu: Otkrivena pozadina sukoba između Cece i Milija (video)

Ceca i Mili na sudu

Od trenutka kada je objavljeno da će Ceca Ražnatović biti nova članica žirija u „Zvezdama Granda“ svi se pitaju samo jedno – kako će proteći njen susret sa Aleksandrom Milićem Milijem, čovekom koji joj je napisao najveće hitove.

Odgovor je stigao sa najavom prve emisije, u kojoj smo, pored ostalog, saznali da su nekadašnji saradnici na sudu.

Prema rečima izvora „Telegrafa“ nesporazum između Cece i Milija nastao je kada je folk zvezda shvatila da se Milić upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje joj je radio.

‒ Problem je u tome što osoba koja ima vlasništvo nad fonogramima ima pravo da od apsolutno svih digitalnih platformi monetizuje novac. U prevodu, da naplaćuje i profitira. U trenutku kada su Ceca i Mili radili albume to nije bio dogovor. On je govorio da svaka pesma u celosti pripada Ceci, s obzirom na to da mu je rad na svakoj bio plaćen, te da je pevačica sama u celosti finansirala svaki svoj album. Mili je, dakle, kao saradnik, za svoj rad bio plaćen onoliko koliko je tražio i koliko je dogovoreno. Međutim, on je bez Cecinog znanja sebe upisao kao vlasnika fonograma – objašnjava izvor.

Boško Karanović

‒ Ceca na sudu isključivo traži da se promeni ko je vlasnik fonograma, te da umesto Milija piše da je to ona. Međutim, Mili za to traži kompenzaciju u novcu. Navodno, reč je o nekoliko stotina hiljada evra. On to zahteva i na osnovu toga što bi Ceca od njega, pošto se on vodi kao vlasnik fonograma, za svako izvođenje pesama koje je on radio trebalo da traži dozvolu, saglasnost. Dakle, tu su u pitanju sva izvođenja, svi koncerti. To je sumanuto.