Uspomene na voljene nikada ne blede: Emotivna objava Kristine Radenković rastužila javnost (foto)

Otac Kristine Radenković ostaće zauvek u njenom srcu

Posebno mesto i važnu ulogu u životu Kristine Radenković zauzima upravo njena majka Snježana. Pored toga što je voditeljkina najveća podrška u svim sferama života, takođe je i njen veliki uzor.

No, ono što joj uvek izazove najintimnije emocije jeste oživljavanje uspomena na oca, koji je boreći se sa teškim oblicima kancera preminuo pre više od 13 godina. Koliko je teško podnela činjenicu da je ostala bez najvažnijeg muškarca u životu, ispričala je jednom prilikom za Glossy.rs.

- Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam razorena i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle 4 godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena.

Godina za godinom polako prolaze, ali uspomene na voljene nikada ne blede. To nam je potvrdila i sama Kristina Radenković, koja je u znak sećanja na očev rođendan podelila emotivnu objavu na "Instagram" profilu.

-Danas bi ti bio rođendan. Instagram