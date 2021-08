Misterija rešena: Evo ko će zameniti legendarnu Samantu u nastavku serije „Seks i grad“

Ko će zameniti Samantu Džons - vest koja je zaintrigirala fanove

Kultna američka serija „Seks i grad“ nastavlja da se snima pod nazivom „And Just Like That“. I baš kada su fanovi pomislili da to neće biti to, jer se ne može zamisliti bez Kim Katral u ulozi Samante, stigla je nova iznenađujuća vest.

Slavna četvorka ipak neće biti umanjena za jednog člana. Sara Džesika Parker zaintrigirala je pratioce na „Instagramu“ novom fotografijom i nezvanično predstavila Samantinu zamenu.

Reč je o prelepoj Nikol Ari Parker, američkoj glumici i modelu, koja nije ništa manje zavodljiva od nezaboravne Kim Katral.