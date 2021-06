Utočište na Kosmaju: Prve fotografije novog doma Elene Karaman

Novi dom Elene Karaman - utočište u začaranoj šumi...

Pošto je imanje na Kosmaju, koje je delila sa bivšim suprugom Jugoslavom Karićem, odnedavno u vlasništvu porodice Đokovića, Elena Karaman rešila je da se ne udaljava previše od mesta gde je provela mnogo lepih trenutaka. Kupila je plac na planini nadomak Beograda, gde gradi kuću, sadi voćnjak, baštu, i – uživa. Da Kosmaj na nju ima posebno, inspirativno dejstvo, shvatila je još pre mnogo godina:

- Kako znam da sve što nam se dešava ima određeni razlog, tako je i činjenica da sam pre nekoliko godina zalutala u magli i našla se na mestu našeg današnjeg imanja imala svoju još kakvu svrhu. Da li su to anđeli čuvari, intuicija, Božja volja, kako god, nabasala sam na najčarobnije parče zemlje koje me je ispunilo i ne prestaje da me ispunjava ljubavlju. Ovo mi je svakako najdraža destinacija – rekla je Elena jednom prilikom.

Miloš Nadaždin I definitivno ima sreće sa Kosmajem, jer je nedavno na istoj toj, za nju mističnoj i važnoj planini, otkrila još jednu lokaciju koju će pretvoriti u lični mali raj.

- Čast mi je što sam postala čuvar ovog magičnog komada zemlje. Novi dom, novi počeci – napisala je pored slike „začarane šume“, kako ju je nazvala. Tri meseca kasnije pokazala nam je i kako će otprilike izgledati kuća iz snova koja je već nikla iz temelja usred te začarane šume. “Utočište...”, objasnila je uz fotografiju. I sloboda, dodaćemo. Novi dom Elene Karić - Utočište u začarnoj šumi Instagram