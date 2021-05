U porodici Jelene Bačić-Alimpić nižu se samo lepe vesti: Posle veridbe sina, spisateljica ponovo ima prelep razlog za slavlje

Porodica Jelene Bačić-Alimpić ponovo na okupu...

Jelena Bačić-Alimpić juče je svojim pratiocima na “Instagramu” ushićeno saopštila da je njena ćerka Dunja, koja studira u Holandiji, doputovala.

Kada je Dunja u oktobru pretprošle godine krenula u Ajndhoven, gde je upisala studije komunikacije na tamošnjem državnom univerzitetu, Jelena je, kao svaka majka, bila veoma tužna, ali je utehu pronalazila u činjenici da postoji direktan let iz Beograda, i to niskobudžetnom kompanijom, pa će moći da ode do Dunje kad god obe to požele, a računala je i na nekoliko raspusta koje studenti u Holandiji imaju tokom godine. Tada je ispričala:

‒ Dunjin odlazak potpuno me je razorio iako sam je podsticala i podržavala u svim željama i htenjima. Važno je da su ona i sin Marko srećni, a ja se već nekako snalazim. Sve se promeni. Odjednom ostanete sami, bez gnezda, ali to je život i to je normalno. Pitate me da li deci treba dati krila? Ja sam mojima, osim ogromne ljubavi, dala najšira i najlepša krila na svetu.

Koliko god joj bilo teško što njena ćerka živi hiljadama kilometara daleko, bila je srećna i zbog toga što je Dunja, posle samo tri dana provedena u Ajndhovenu, imala utisak da je to njen novi dom. Posle prvih nekoliko odlazaka u Holandiju Jelena je uz osmeh pričala:

‒ Moje posete Dunji izgledaju otprilike ovako: deset odsto vremena razgledam grad, a devedeset odsto kuvam, spremam, perem, idem po namirnice.

Nekadašnjoj novinarki, danas uspešnoj spisateljici, ćerkin odlazak bio je inspiracija za knjigu „Neki drugi život“, objavljenu prošlog juna, koju joj je i posvetila.

Budući da život sve više počinje da liči na onaj koji smo vodili pre pandemije, a avionski letovi prestaju da budu „nemoguća misija“, sigurni smo da će se majka i ćerka vratiti nekadašnjem ritmu putovanja na relaciji Novi Sad – Ajndhoven.

Podsetimo, porodica Jelene Bačić-Alimpić uskoro će postati brojnija za još jednog člana. Sin Marko nedavno je verio svoju dugogodišnju izabranicu Antoninu, a nekadašnja voditeljka je fotografijom na "Instagramu" jasno stavila do znanja da njih dve prkose mitskom odnosu svekrve i snaje.

- Priznajem, u početku nepoverljiva, jer zaboga, on je "sin jedinac, mater svima..." Onda si ti uplovila u njegov, naš, život, i iako mi je u početku bilo teško da prihvatim da će ga neko voleti kao ja, da će neka druga žena (a nisam Edipovska majka) biti pored njega kad ja nisam, vremenom sam shvatila koliko sam blagoslovena svojom budućom snajkom, i ako Bog da, majkom mojih unuka. Hvala ti anđele moj lepi na ljubavi, strpljenju i razumevanju. Hvala ti što voliš mog sina i presrećna sam što ćeš uskoro nositi njegovo prezime. Ali od svakog imena ili prezimena, važnija je i iznad svega najvažnija duša, a ti to jesi. Ljubav - poručila je Jelena budućoj suprugi njenog Marka.