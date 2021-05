Zaplakao od sreće: Siniša Mihajlović postaje deda, ćerka Virdžinija čeka devojčicu (foto/video)

Ćerka Siniše Mihajlovića čeka bebu...

Iz porodičnog štaba Siniše Mihajlovića stižu lepe vesti – proslavljeni fudbaler postaće deda! Njegova mlađa ćerka Virdžinija otkrila je pratiocima na „Instagramu“ da je u drugom stanju, a srećni tata je Alesandro Volijačo, defanzivac kluba „Pordenone“, sa kojim je u vezi nekoliko godina.

„Moramo nešto da vam kažemo. Dok po ko zna koji put pokušavam da napišem nešto o ovom snimku i da pronađem prave reči obuzima me jeza, najčarobniji drhtaj koji sam ikad osetila na svojoj koži. I dalje se borim da poverujem u to. Još nisam svesna da će naš najveći san, koji delimo od prvog dana, postati stvarnost. Ali, uvek sam znala da ćeš to biti ti, ljubavi moja. Otac moje dece. Želeli smo ovo svom dušom i ne mogu da opišem koliku radost osećamo što možemo da kažemo da ćemo postati mama i tata. Tako si mala u meni, a tako velika u našim srcima. Život ne može biti lepši“, napisala je Virdžinija, koja je u pretposlednjoj rečenici otkrila da će dobiti devojčicu.

Na snimku se vidi kako vereniku predaje kutiju sa poklonom. Alesandro nije krio iznenađenje i radost kada je ugledao test za trudnoću.

Drugi poklon Virdžinija je predala ocu. Siniša je otvorio kutiju u kojoj je bila bela benkica s natpisom „nono“ (deda).

‒ Zaplakaću... ‒ izgovorio je i obrisao suze.

Dok je Siniša plakao od sreće, njegova supruga Arijana, buduća baka, zaigrala je i zapevala.

I ostalim članovima porodice Viržinija je na originalan način saopštila kakve ih uloge uskoro čekaju. Njena starija sestra Viktorija objavila je fotografiju na kojoj se vidi kako joj ljubi stomak.