Ćerka Siniše Mihajlovića se slomila pred kamerama: Sanjala sam da me tata doprati do oltara...

Ćerka Siniše Mihajlovića nije uspela da obuzda emocije

Virdžinija Mihajlović nije mogla da sakrije suze ni pred ulazak u studio, ni kasnije, kada su je usred emisije „Verissimo“ slomile emocije i uspomene. Voditeljka Silvija Tofanin često je u studio zvala njenog oca, koji je u decembru preminuo posle duge i hrabre borbe sa leukemijom, a na pomen Siniše obe su se rastužile. Instagram

Proslavljeni fudbaler nedostajao je mlađoj ćerki kada je pre nekoliko meseci izgovarala sudbonosno „da“ Alesandru Voljaku.

‒ San svake devojke je da je otac doprati do oltara. Umesto njega, to su učinila moja braća. Nije bilo lako, ali sam tog dana bila sigurna da me tata gleda odnekud, osećala sam se zaštićenom ‒ otkrila je Virdžinija i dodala da su venčanje odlagali zbog Sinišine bolesti, a onda i preranog odlaska. Instagram

I prošli put kada je gostovala kod Silvije pričala je o tati. Tada je još bio ovde. Drhtao joj je glas dok se prisećala... Unuka mu je potpuno osvojila srce, bila mu je velika inspiracija.

‒ Bio je veoma srećan kada se pre dve godine rodila Violante. Mnogo ju je voleo. U očima sveta delovao je kao jaka osoba, ali oni koji su ga poznavali znali su koliko je bio divan i dobrodušan. Bio je deda kakav se samo poželeti može. Kada je prvi put ugledao Violante, zaplakao je.

‒ Ona se rodila kada je pobedio prvi udar bolesti. Bio je srećan, izlečen... Prošao je kroz težak period, a njen dolazak ga je nekako pokrenuo. Kao deda je bio savršen, sladak, pun emocija... Unuka ga se možda neće sećati, ali ću joj uvek pričati o tome – bila je iskrena Virdžinija, koja je u intervjuu pomenula i majku Arijanu. Instagram

‒ Mama je izuzetno snažna žena. Mnogo je patila poslednjih godina, sve vreme je bila uz tatu. Polako se oporavlja. No, pred nama, decom, nikada nije pokazivala nikakve slabosti. I nikad nije izgubila ženstvenost. Instagram