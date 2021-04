U jeku skandala, Nina Radulović ima ogroman razlog za slavlje (foto)

Sin Nine Radulović i Branislava Lečića danas proslavlja deseti rođendan. Iako se glumac našao u epicentru skandala koji ne prestaje da potresa javnost danima, voditeljka se trudi da sina maksimalno zaštiti od svih napisa i priča.

Instagram printscreen

Lav Lečić uživa u detinjstvu, iako su mu roditelji razvedeni u potpunosti ima pažnju i Nine i Leke jer se trude da on što manje oseti njihov razlaz i da uživa u odrastanju uz oba roditelja. Danas je za njega poseban dan, s obzirom na to da slavi jubilarni deseti rođendan čime se popularna voditeljka pohvalila na svom "Instagram" profilu.

Nina se nije oglašavala povodom optužbi glumice Danijele Štajnfeld da ju je Branislav Lečić silovao u maju 2012. godine kada je glumac bio u braku sa Radulovićevom. Voditeljka je nedavno operisala diskus herniju, pa se oporavlja u banji i na planini a društvo joj pravi naslednik.

Instagram printscreen

S obzirom na to da je Lav mali, Nina se trudi da ga zaštiti koliko god može od priča koje se ispredaju za njegovog oca, pa je tako Lečićev naslednik nedavno prešao na onlajn nastavu. Ne želi da izlaže dete pritiscima druge dece, jer su u tom uzrastu baš nezgodni mališani i umeju svašta da kažu.

I Lečićeva ćerka, glumica Ana Lečić oglasila se na "Instagramu" podelvši svoju fotografiju uz opis na engleskom jeziku, posvetivši ga ocu:

- U mom si srcu, niko neće moći da nas razdvoji. Čekam dan da kada će zlo da nestane. Kad se istina pojavi, stavićete ogledala na njihova lica i pokazati kakvi su, Oh, kakvu će sramotu da osete. Tišina će pasti tako glasna. S tobom sam na svakom koraku puta sve dok slavnog dana", napisala je Ana na društvenim mrežama, a zatim dodala još jednu poruku: "Ostani jak. Ne možeš da kontrolišeš šta drugi misle i rade - napisala je Ana, a njena bivša maćeha joj je pružila podršku u vidu lajka na ovoj objavi.