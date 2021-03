O Aleksandru Mitroviću svi pričaju danima, a ona je najzaslužnija za njegov istorijski uspeh (foto)

Supruga Aleksandra Mitrovića Kristina Janjić godinama uživa u ljubavi sa proslavljenim srpskim fudbalerom kome je rodila dvoje dece. Atraktivna brineta je njegova velika podrška, što on često ističe, pripisujući joj svoje uspehe.

Na nedavnoj utakmici kvalifikacija za „Svetsko prvenstvo“ u Kataru između Srbije i Portugala Aleksandar Mitrović ušao je u istoriju kao najbolji golgeter koga je naša selekcija ikada imala.

I dok se mnogi pitaju od čega je sazdan momak koji gotovo na svakoj utakmici da gol, kakve su mu životne navike, ali i šta voli da radi van terena, on nastavlja da niže nove uspehe. Na terenu je pravi lav, a takav je, tvrde oni koji ga dobro poznaju, i u privatnom životu. Porodicu je zasnovao prilično mlad, pa je sve slobodno vreme koje ima podređeno nevenčanoj supruzi Kristini i njihovoj deci, sinu Luki i ćerki Nađi.

Kristina ga je, tvrde upućeni, smirila, pa više nema ispade koji su „krasili“ rani period njegove karijere: svađe, preterana nervoza ili samo lude frizure. Više puta je sam istakao da je ona stub njihovog doma, pa njemu ne preostaje ništa drugo nego da se maksimalno posveti karijeri i treninzima.

- Rano sam zasnovao porodicu, ali to je nešto najlepše što mi se desilo i što sam uradio u životu. Osećaj da vas neko čeka kod kuće uvek kad dolazite s treninga, utakmice ili dugih putovanja zaista je nešto što me tera da više radim i treniram. Sada imam i sina koji će se jednog dana ugledati na mene i naravno da bih voleo da uvek čuje samo lepe priče o svom ocu. Odrastanje u Engleskoj nije lako, posebno za nas koji dolazimo iz male države, ali siguran sam da će Luka, bez obzira na to gde nas fudbal bude odveo, imati sve uslove za obrazovanje kao i druga deca – rekao je Aleksandar pre nekoliko godina.

Supruga Aleksandra Mitrovića - U Kristinu je zaljubljen i dan danas i ljubomorno je čuva samo za sebe

Aleksandra i Kristinu upoznao je zajednički prijatelj, a proslavljenom sportisti nije trebalo mnogo da je osvoji. Lepa Kristina starija je od svog izabranika dve godine. Prvo su dobili sina Luku, a pre tri godine na svet je došla i devojčica Nađa. Sve ovo ubrzalo je sazrevanje mladog fudbalera, o čemu je jednom prilikom govorio:

- Sve mi se brzo izdešavalo. Ali najbolja stvar koja mi se desila je što sam dobio dete. To me je najviše promenilo. Iz korena. Odjednom više nisam bio najbitniji ja, već žena, deca, porodica. Zato svaki slobodan trenutak želim da provedem sa njima. Prilično mlad sam ušao u sve, prošao sve to sa izlascima, ludovanjem i sve samo to ranije prošao. U profesionalni fudbal sam ušao sa 15-16 godina i do sada sam se zasitio. Zato mi je najveće uživanje da sam sa porodicom kod kuće . Što se izlazaka tiče, najčešće dođem ovde u Fulham kitchen, da se skupimo, popričamo, podružimo... To su sitnice koje me čine srećnim. Dosta vremena sam odsutan i zato se trudim da svaki trenutak provedem sa porodicom - iskren je bio fudbaler.

Kada govori o supruzi, iz svake reči isijava ogromna ljubav.

- U Kristinu sam se zaljubio na prvi pogled. Imao sam sreću da brzo pronađem srodnu dušu, što je jako bitan faktor u životu profesionalnog sportiste. Funkcionišemo fenomenalno. Nisam se ja zaljubio samo taj dan kad sam je sreo, ja sam zaljubljen i dan danas i ljubomorno čuvam tu emociju prema svojoj ženi - rekao je Mitrović jednom prilikom.