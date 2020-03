Crveno na kraljevski način: Hari poslednji put u uniformi, Megan ponela ogrtač od 1.000 evra (foto)

Crveno na kraljevski način – od glave do pete, ponela je Megan Markl na sinoćnjem pojavljivanju u Londonu i tako ponovo podržala svog supruga princa Harija

Čini se da se predugo čekalo na ponovoni susret princa Harija i njegove supruge Megan sa kraljicom Elizabetom II, koja je prihvatila njihovu odluku za novim početkom.

Iako joj u početku nije bilo svejedno, Elizabeta sa odlučila da podrži svoj unuka i njegovu porodicu da svoj život nastave daleko od britanskog dvora.

Megan i Hari su spakovali kofere i otišli put Kanade, ali kako je već bilo dogovoreno, sa dolaskom marta povratak u London bio je pod obavezno.

Oni su se, između ostalog, sinoć pojavili na muzičkom festivalu “Mountbatten”, i to navodno, prvi put u društvu ostalih članova kraljevske porodice.

Megan i Hari stilski uklopljeni od glave do pete

Na svečanom događaju sinoć, Hari se, barem kako pišu britanski mediji, po poslednji put pojavio u svojoj čuvenoj crvenoj uniformi. Naime, kako je odlučio da život nastavi po svojim pravlima, nošenje uniforme više mu neće biti dozvoljeno.

Stilski uklopljena sa svojim suprugom, u crvenom od glave do pete, Megan je blistala.

Crvena duga haljina, bez dekoltea i suvišnih detalja, Megan je stajala božanstveno. Supruga princa Harija, umesto skupocenog nakita, odlučila se da ponese crveni ogrtač, i to ne baš bilo koji.

Britanski “The Sun” prenosi da crveni ogrtač na vojvotkinji košta 800 funti, što je oko 1.000 evra.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели royalfamily 👑👑 fans Slovakia (@lara.royalslovakia) дана 8. Мар 2020. у 1:48 PST

Čitav outfit začinila je torbicom “Manolo Blahnik” i cipelama italijanskog brenda “Aquazurra“. Ponela je je prelepa minđuše, sa potpisom “Simone Rocha”

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели British Royal Family (@britishroyalfamilyy) дана 8. Мар 2020. у 1:59 PST

Nakon što su obavili fromalno pozdravljanje i slikanje, Megan i Hari su pozdravljeni gromoglasnim aplauzom.

Željna svoje slobode: Megan Markl kuje novi plan, ali bez Harija

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 🇬🇧𝐻𝒜𝑅𝑅𝒴 𝒜𝒩𝒟 𝑀𝐸𝒢𝐻𝒜𝒩🇺🇸 (@megandharryofsussex) дана 8. Мар 2020. у 1:33 PST

Megan i Hari izborom odeće uputili jasnu poruku

Pre samo nekoliko dana, kada su se po prvi put po povrtaku iz Kanade, Megan i Hari pojavili u Londonu javnost je bila oduševljena njihovim stilski uklopljenim outfitom.

Oni su zajedno došli na dodelu nagrada Endevor, priznanja koje dobijaju ranjeni ili oboleli pripadnici vojske koji su prošle godini ostvarili zapažene rezultate u sportu ili avanturizmu.

Megan i Hari su bili i stislki usklađeni. Oboje su se pojavili u plavoj boji, pa se nagađa da su želeli i na taj način da poruče kako se oni drže zajedno u svakoj situaciji.

Bivša glumica je sve očarala jednostavnom haljinom koju potpisuje britanska dizajnerka Viktorija Bekam za koju je izdvojila 1.285 dolara. Kombinovala ju je sa salonkama “Manolo Blahnik” i interesantnom klač tašnicom “Stele Mekartni”. Hari je pratio suprugu u plavom odelu, sa svetloplavom kravatom i izrazuto svetlom nijansom plave košulje.

Princ Hari se tokom nedelje susreo sa kraljicom koja je navodno naglasila da on i Megan mogu da se vrate kraljevskim dužnostima kad god požele. Ipak, nije mogla da im oprosti to što nisu doveli sina Arčija u Veliku Britaniju.

Diki Arbiter, nekadašnji kraljevski službenik zadužen za odnose sa medijima, rekao je da to sa njihove strane bezobzirno, posebno zbog princa Filipa i kraljice Elizabete koji su već u poodmakloj starosti i pitanje je kada će ponovo dobiti priliku za druženje za praunukom.

– Žao mi je, ali ne postoji opravdan razlog ili opravdanje da ga ne povedu. Na kraju krajeva, mora se sresti sa članovima porodice jer oni neće dobiti priliku da ga vide neko vreme, s obzirom na to da će živeti u Kanadi. Moglo bi se pretpostaviti da je premali za let avionom, ali to mu ne bi bio prvi put. Leteo je već avionom u Južnu Afriku. Smatram da su trebali da ga povedu sa sobom – rekao je on za “Nine News Australia”.