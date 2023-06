Botoks, fileri, silikoni... Dušica Jakovljević uradila novu operaciju na licu, pogledajte kako sada izgleda FOTO

Voditeljka televizije Pink Dušica Jakovljević ovih dana završila je u bolnici, a uz fotografiju sa zavojem na nosu, koji je objavila na Instagramu, otkrila je sa kojim zdravstvenim problemom se bori.

„Da ne odgovaram ponaosob, sređujem sinuse kod doktorke koja to radi najboljom metodom, a posle toga mi sledi oporavak, pa operacija devijacije“, poručila je. Instagram

Neophodnu intervenciju odlagala je od novembra prošle godine, te se situacija iskomplikovala:

„Krenule smo u borbu. Ispostavilo se da će biti teže nego što smo mislile, zbog višemesečnog odlaganja operacije“, pojasnila je Dušica, koja se bez problema šeta gradom sa flasterima na nosu, obavlja uobičajene aktivnosti, a često objavljuje i snimke na Instagramu u kojima pratioce obaveštava o novostima. Instagram

Televizijski gledaoci koji Dušicu Jakovljević prate od početka karijere bili su svedoci i njene fizičke transformacije. Odgovarajući na pitanje šta je sve korigovala, voditeljka je istakla:

‒ Ja se jesam promenila, ali moje telo se menjalo, moje lice, kilaža i to se nekako drugačije raspoređivalo. Nemam 25 godina, ali imam energiju kao da imam 24, pa zašto ne bih uradila na sebi nešto što želim.

Instagram

‒ Promenila sam osmeh, tačnije uradila sam zube jer sam smatrala da to može da bude još savršenije. Smatram da je to vođenje računa o sebi, da ja sebi budem prijatnija, lepša, pa i ako probam nešto što mi se ne svidi, sve to prođe za koji mesec. Isprobavala sam razne metode, koristim botoks, hijaluronom uvećavam usta... Jednostavno, pokažem ljudima da vide da ne boli ‒ kaže Dušica Jakovljević koja je, ako je verovati upućenima, uradila i estetsku intervenciju na grudima. Boško Karanović