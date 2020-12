View this post on Instagram

Duh i energija vlasnika je ono što inspiriše Elenu prilikom dizajniranja i dekorisanja svakog prostora. U njenom radu možete prepoznati tradicionalnu ravnotežu Feng Šuija, sve oblike prirode i njihove moći da se transformišu zajedno sa sredinom i protokom Qi energije. _ _ _ While designing and decorating each space, Elena is inspired with the spirit and the energy of the owners. In her work you can recognize traditional Feng Shui balance – all forms of nature and it`s power to transform along with the environment and Qi flow… #lorcadesignhouse #tradition #enterijer #exterior #interiordesign #natural #naturedoesnothinginvain #designerlife #designideas #style #qiflow #fengshui #beograd #kosancicevvenac #showroom #bed #home #house #lifegoals #lifestyle #beautifull