Olivera Balašević, životna saputnica Đorđa Balaševića, posebna je po svemu što radi. Supruga čuvenog vojvođanskog kantautora je na poseban način opisala i noć kada je rodila svoje prvo dete – ćerku Jovanu.

– U međuvremenu sam kao vođa kolonizacije Planete Dvorište 2 već stigla dotle da se i drugi mali astronaut privikavao na bestežinsko stanje moje bezuslovne ljubavi. Jovana mi se rodila u decembru osamdesete, Jelena tek dvadesetak meseci kasnije, a korak koji je i tada izostao bio je ujedno i poslednji nenačinjeni koji sam brojala. U to vreme i nisam ga više zamišljala drugačije, nego samo kao korak do telefona i odlučila sam da ga onda bar ja izmerim sa svoje strane te nikad uspostavljene veze.” Planeta Dvorište, str.109

Bila je zima i vejalo je kao ludo na Gelert, Citadelu, na skiptar u ruci kralja Ištvana pred crkvom Svetog Matije, na svih sedam svečano postrojenih mostova od kojih se svaki potajno nadao da ću baš preko njega preći na svom ponoćnom putu do porodilišta. Jovana se rodila tog jutra u Budimpešti i sve moje dotadašnje priče istog časa svela na obične pasuse, kao i ovaj tim povodom navedeni. – napisala je Olivera i otkrila po kome je njena starija ćerka dobila ime.

– Lekar koji me je primio u bolnicu posavetovao me je da spavam mirno, jer mi je to navodno poslednja mirna noć u životu?! Iskusni i pažljivi doktor Marton je očito znao sve o svemu, jedino što nije znao šta znači biti mama, što čini presudnu razliku otkad je sveta i veka. Bila je to, tačnije, poslednja usamljena noć u mom životu i nikad više tišina nije bila takva da bi se u njoj pričinjavali nenačinjeni koraci.

Od tog dana sam sa mnogo više uzbuđenja iščekivala prve korake bosih nožica, prve korake u školu, prve korake na vrhovima baletskih patika, pa i prve korake sa praga naše kuće do praga svoje ljubavi… Jovana je imala sreću da dobro upamti svog drugog i jedinog dedu, onog po kom je dobila ime i koji ju je neizmerno voleo. Imala je sreću da sve vreme ima sve nas i da mi svi imamo nju i ma koliko da smišljam najlepše želje, prvo joj moram poželeti da još dugo ostane tako.

Srećan ti rođendan, moja Lola, srećan nam tvoj rođendan moja devojčice! Želim ti još puno koraka koje ćeš učiniti: za sebe i za druge, u igri, ritmu, na sceni ili u životu, kako ti već dođe. I ako ti se ikad učini da si zastala, ne brini nije to ništa strašno… To i mogu primetiti samo oni koji koračaju – čestitala je Olivera ćerki rođendan na dirljiv način.

Olivera je u razgovoru za naš magazin svojevremeno istakla da su joj suprug i deca inspiracija da uvek izgleda lepo i dostojanstveno, jer joj je primarni cilj da njena porodica bude ponosna na svaki njen korak.

– Posvećenost deci je za mene primarni instinkt kojim se rukovodim i danas kada su odrasle i formirane ličnosti. Oni su mi inspiracija i za različite profesionalne orijentacije – bila sam angažovana glumica, profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, producent, predavač na međunarodnoj konferenciji iz oblasti digitalne forenzike, pokretač i organizator mnogih humanitarnih akcija… A sve to sa željom da opravdam njihova očekivanja i ljubav koja me oplemenjuje i čini vitalnom. Decu sam rodila za sebe. Bavljenje njima nijednog trenutka ne smatram vremenom koje nije moje. –