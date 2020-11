Džoni Dep osuđen je za zlostavljanje bivše supruge Amber Herd! Posle višegodišeg otvorenog sukoba i iznošenja dokaza u javnost, stigla je presuda. Danas je sud u Londonu doneo presudu u kojoj stoji da je “Džoni Dep brutalno tukao bivšu ženu”. Samim tim je njegova tužba protiv tabloida “Sun” koji je prvi nazvao glumca nasilnikom odbačena. Sudija je priču koju je objavio tabloid nazvala “tačnom”.

Britanski mediji već pišu da je ovo kraj Depove glumačke karijere. Ova presuda znači i finansijsku propast za njega – platiće milione odrštete tabloidu, čiji je portparol, nakon, čitanja presude, izjavio:

– Godinama se borimo za žrtve zlostavljanja. Zato nećemo dozvoliti da se ućutkaju njihove priče. Hvala sudiji i hvala Amber Herd na hrabrosti u predstavljanju dokaza na sudu.

Nakon što je Amber pustila u javnost slike posle navodnog fizičkog zlostavljanja od strane Džonija Depa, a on to sve demantovao, glumac je rešio da krene u kontranapad. On je objavio fotografije na kojima se vide povrede, koje mu je navodno nanela bivša supruga. Glumac je tvrdio da ga je Amber gađala flašom, a zatim i gasila cigaretu na njegovom obrazu. Ipak, sud u ovo nije poverovao, dokazi koje je Amber Herd imala bili su jači i Džoni Dep osuđen je za zlostavljanje supruge. Koja će biti kazna ostaje da vidimo, a fanovi širom sveta su očajni.

Čim se pojavila vest da je Džoni Dep osuđen, društvene mreže su preplavljenje postovima podrške holivudskom glumcu.

Never forget how #JohnnyDepp had tragically changed while living with Amber Heard. His physical, psychological and emotional decrease was so obvious to anyone. This man went through hell, and he spoke about his toxic experience in court to bring justice to all victims of abuse. pic.twitter.com/C88Isio8vH

