Pevač Darko Lazić odlučio je da progovori o svemu o čemu je dugo ćutao. Između ostalog, dotakao se odnosa sa bivšom suprugom Anom Sević. Naime, prema njegovim rečima, ćerka Darka Lazića, oca nije videla godinu dana, a sve je to odluka Ane Sević.

– Lorenu sam video pre godinu dana, to morate da pitate gospođicu Sević. Nedostaje mi najviše na svetu, sve bih dao da je vidim na sat vremena, na minut. To što Ana i ja nismo razrešili neke stvari, samo sam rekao njoj da ćemo rešiti, ali ona neće meni nauditi, nego detetu. Svako dete ima pravo da bude sa ocem, ako ćeš preko deteta da me sabotiraš… Oni su bitni, mi smo tu da ih zaštitimo, kao i svaki roditelj koji normalno razmišlja. Više mi je pun… ona stvar. Vidim na šta su ljudi spremni da bi sebe oprali. Ja ako nisam zadovoljan, neće imati ni žena, ni devojka, ni dete. – ispričao je Darko u “Premijeri vikend specijal”.

Darko i Ana imaju nerešene sukobe oko plaćanja alimentacije, ali ćerka Darka Lazića ne bi trebala da trpi sukob svojih roditelja. Trudna pevačica, Ana Sević nije mogla da ostane imuna na komentar bivšeg supruga da svoj sukob rešava preko deteta, pa je odlučila da sa javnošću podeli istinu. Na svom “Instagram” profilu, odlučila je da podeli neke detalje prepiske sa bivšim suprugom.

Naime, Ana je objavila prepisku od 10. 7. 2020. godine, kada je Lorena svoj šesti rođendan proslavila sa ocem u Brestaču.

Kada je čula Darkovu izjavu, Ani je pozlilo, kaže izvor blizak pevačici za “Blic”.

– Ani je pozlilo kada je sve čula, toliko se iznervirala. Onda je rešila da okači fotografije Darka i Lorene na “Instagram” i to ju je malo umirilo. Zaista je u trenutku pobesnela. – rekao je izvor blizak pevačici.

Koja je od dve strane upravu ostavićemo vama da odlučite. Ipak, ćerka Darka Lazića i Ane Sević zaslužuje da bivši supružnici zakopaju ratne sekire, zaborave sve što je bilo i počnu normalno da komuniciraju, kako bi ona mogla da uživa u ljubavi i pažnji oba roditelja.