Slavica Ćukteraš je u braku sa golmanom Vladom Avramovim bila tri godine. Njih dvoje prošli su kroz uspone i padove, a kada su se sporazumno dogovorili o razvodu, ostali su prijatelji.

– Ja sam htela da se vratim poslu, a Vlada nije želeo nezadovoljnu ženu. Dogovorili smo se da svako krene svojim putem da bi dete imalo srećne roditelje. Razvod je bio sporazuman i sastavljen je za minut i po. Oboje se osećamo fantastično. Već godinu dana nismo zajedno – iskreno je rekla pevačica u emisiji „Premijera vikend specijal“.

U dobrim odnosima ostali su zbog ćerke Viktorije, koja je oboma prioritet.

– Drago mi je što sa takvim čovekom imam dete. Bolji je od sto očeva zajedno. Mi smo seli i popričali, dogovorili se i shvatili šta je dobro, ne za nas, nego za naše dete ‒ otkrila je tom prilikom Slavica.

Ona više od godinu dana ponovo živi i radi u Srbiji, ali se o njenom emotivnom životu zna veoma malo. U intervjuu za „24sedam“ Slavica Ćukteraš iznenadila je mnoge odgovorom na pitanje da li joj prija samoća.

‒ Ma ko kaže da sam sama? (smeh) Šalu na stranu, ima udvarača, ali nije se još pojavio taj koji me je osvojio i ko će moći meni da parira. Meni treba jak muškarac, koji će razumeti mene, moj posao i moj život. To ne može svako. A i ja sam zahtevna, kao svaka žena, želim pažnju, ljubav i razumevanje, a danas je malo muškaraca koji mogu sve to da pruže i pri tom budu zadovoljni sobom. Ja sam Slavica Ćukteraš, ime u ovom poslu, na javnoj sceni, a muškarac koji će biti sa mnom mora to da razume i da bude zadovoljan pre svega sobom da bi mogao da „podnese” ženu kao što sam ja ‒ bila je jasna Slavica.