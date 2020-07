Kostadin Terzić, sin Zvezdana Terzića i bivši dečko Anastasije Ražnatović, postao je tata. Ćerka generalnog sekretara „Crvene zvezde“ Zvezdana Terzića Maša pohvalila se na „Instagramu“ da im je porodica postala bogatija za još jednog člana i da je njen brat Kostadin postao otac.

Dobio je sina, a Maša je otkrila da se naslednik zove Vuk.

Kostadin Terzić bio je Anastasijina velika ljubav

Anastasija Ražnatović bila je u srećnoj vezi sa Kostadinom, a onda je ćerka Svetlane Ražnatović 2016. godine odlučila da stavi tačku na ljubav.

‒ Nije bilo nikakve svađe, najnormalnije smo se rastali. Ostali smo prijatelji, a priče o našim svađama nemaju veze sa istinom. I dalje imam lepo mišljenje o Kostadinu – rekla je Anastasija posle raskida za pink.rs.

‒ Kostadin i Anastasija su se rastali pre mesec dana, ali ne zbog treće osobe. Prosto, mladi su, to se moglo očekivati. Ona ima samo 18 godina, neće sigurno da se udaje i da se vezuje. Oni su mladi ljudi, život je pred njima, veze i vezice, ljubavi i strasti ‒ rekla je Ceca za „Premijeru“.

I Veljko je pre Bogdane bio u ljubavi sa Mašom Terzić, Kostadinovom sestrom, ali veza nije potrajala.

‒ Isto to važi i za Veljka i Mašu Terzić. To je jedna mladalačka ljubav koja je prošla i na koju je stavljena tačka. To su mladalačke ljubavi koje imaju svoj vek trajanja i sada svako od njih ima svoj životni put, što je potpuno prirodno ‒ rekla je Ceca svojevremeno.

