Pomračenje Meseca u Strelcu očekuje nas već u petak, 5. juna. Kako se u ovom vatrenom znaku eklipsa nije desila tačno deset godina, jasno je da će nam predstojeći period biti interesantan. Iako smo se od početka godine suočili sa različitim iskustvima, među kojima je i pandemija, astrološki gledano, 2020. tek počinje da nam „mrsi konce“.

Pomračenje Meseca u znaku Strelca nije se desilo 10 godina

Planete čije se putanje hiljadama godinama nisu susrele odlučile su da baš sada ukrste svoje kretanje. Pored toga, 2020. desiće se čak sedam pomračenja Meseca ‒ a ako mislite da je to puno, možemo vam reći da ste u pravu.

Ovo je maksimalan broj pomračenja Meseca koji se može desiti u jednoj kalendarskoj godini. Imajući to u vidu, više nije toliko čudno što se 2020. godina smatra jednom od najintenzivnijih do sada. Ipak, ukoliko poslednjih nekoliko nedelja osećate veću uznemirenost nego inače, moguće je da je to upravo zbog pomračenja Meseca u Strelcu koje nam stiže već 5. juna.

Pomračenje Meseca dešava se u noći punog Meseca

Lunarna eklipsa u ovom vatrenom znaku posebna je po tome što „otvara trilogiju“ letnjih pomračenja Meseca (drugo očekujemo već 21. juna, a treće 5. jula). Kako se ova eklipsa dešava u znaku ekspanzije, nemojte se iznenaditi ukoliko se u narednom periodu susretnete sa velikim promenama u načinu primanja i procesuiranja informacija. Pomračenje Meseca u Strelcu desiće se u noći punog Meseca, kada energija Zemljinog satelita svakako ima jak uticaj na nas.

Idealno je vreme da naučite nešto novo

Kako biste ove dve nebeske pojave lakše preživeli, astrolozi savetuju da napravite korak nazad i sagledate sebe iz potpuno drugačije perspektive. Razmislite dobro o tome koja to znanja i dalje ne posedujete, a želite da ih prisvojite u narednom periodu. Nebitno je u kojoj sferi hoćete da napredujete – da li vas interesuje kuvanje ili matematika, važno je jedino to da se fokusirate i u narednom periodu učinite prvi korak ka vašem novom cilju.

Na ljubavnom planu, prva lunarna eklipsa ove godine može vam doneti ozbiljne razgovore sa partnerom i učvršćivanje odnosa u ljubavi. Iskrenost je vrlo poželjna, čak iako povlači otvaranje starih rana.

Pomračenje Meseca – Lunarna eklipsa suočiće vas sa onim od čega ste bežali

Iako će svi znakovi Zodijaka osetiti pomračenje Meseca u Strelcu, najjači uticaj osetiće Strelčevi i Blizanci. Uprkos činjenici da pun Mesec i eklipsa nose određenu tenziju, dobre stvari ipak su moguće u ovom periodu. Nađite vremena za sebe. Čitajte, istražujte i svaki trenutak iskoristite na najbolji mogući način. Razmišljanjem izvan okvira i otvorenom komunikacijom sa prijateljima stići ćete do novih saznanja o sebi. Fokusirajte se na ono što smatrate da propuštate ili bi trebalo da promenite. Lunarno pomračenje Meseca u Strelcu aktivira vašu sudbinu.

Odgovaralo vam to ili ne – moraćete da se suočite sa svim onim što ste odlagali u poslednje vreme.