Severina otkriva detalje o svojoj najvećoj životnoj podršci – majci, koje javnost do sada nije imala priliku da čuje.

Pre samo nekoliko meseci, popularna pevačica izgubila je starateljstvo nad sinom Aleksandrom, a zatim i održala spektakularane koncerte u Zagrebu i Beogradu. Nakon što je sišla sa bine, prva osoba koja joj je potrčala u zagrljaj bila je njena majka Ana Vučković.

Upravo u tim danima najveće borbe i straha, ali i ogromnog uspeha u karijeri, poznata pevačica utehu je pronašla u majčinim rečima i njenom pogledu.

– Moja mama je rekla da će ih sve prebiti – kroz osmeh je tada rekla pevačica.

Dok joj je u bekstejdžu majka Ana čestitala na spektaklu koji je priredila Zagrepčanima, kamere su zabeležile njihov susret koji je raznežio sve prisutne.

Pogledajte koliko je emotivno izgledao susret majke i ćerke.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Severina Kojic (@severina) дана 8. Дец 2019. у 11:43 PST

Severina otkriva – Ovo je moja mama vesela i okrutna

Kako je majci neizmerno zahvalna na svemu što joj je u životu pružila, a pre svega joj je nesebično davala ogromnu ljubav, Severina je na svom Instagramu objavila post koji je javnost oduševio.

Naime, Severina otkriva detalje iz svog života i reči koje joj je majka govorila, a koje javnost do sada nije imala priliku da čuje.

– Ovo je moja mama, ‘ko god je upozna, svi je vole – vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam… i to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvek bila briljantno tačna: ”Ćerce, slušaj, samo napred i ne misli na juče. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je...” – napisala je emotivno pevačica i dodala:

– Ej dušo (zove me na telefon) reci mi gde si? Jesi jela? Biće da nisi? Alo, sad me zvala jedna da nešto pišu o tebi. A ja joj kažem: “Boga ti, a da o kome će”?

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Severina (@severina) дана 21. Апр 2018. у 4:14 PDT

Pa sam čitala u Slobodnoj da te nešto napao onaj pop. I ja nabavila broj i lepo sam mu sve objasnila. I još sam mu rekla, ako te još koji put spomene, da ću mu ja Boga pokazati. I bila je sad na televiziji, ma nije te ni spomenula… A neki dan jedna u busu kaže nešto “Severina” I ja pitam: “Šta Severina”? A ona kaže: “Da li je vi poznajete”? Na to ću ja: “Jesam, od malih nogu je znam”. Slušaj, ćerce, ti znaš ko si i mater zna i da se ceo svet okrene protiv, ”onaj gore” zna. A znaš i ti i veruj u sebe, jesi me čula? Nego, gde mi je unuk? Daj mi dete na telefon…”

I tako vam je meni s njom…

“Neka te čuva Gospa Sinjska, sine moj, a majka se moli za tebe.”

I ja za tebe…

To je majka.

Srećan ti majčin dan, volim te, Mama.

Nakon što je rodila Severinu, Ana je pala u dugu komu

Severina otkriva, u emotivnoj ispovesti za hrvatsko izdanje magazina“Gloria“, da joj je tokom ovog najtežeg perioda u životu, majčina podrška bila veoma važna. Ona je ispričala da se Ana napatila nakon porođaja te 1972. godine.

– Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet meseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet meseci. Rodila me u osmom mesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vreme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me je babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala – ispričala je Severina do sada javnosti nepoznate detalje iz svoje prošlosti.