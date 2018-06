Lepa Melike Ipek Yalova: Bila sam noćna mora Hurem, a sad izluđujem Huliju (video)

Proslavila se ulogom u ‘Sulejmanu Veličanstvenom’, sad glumi u ‘D evojci sa sela’, no više od glume zanima je politika. Otac joj je ministar u Erdoganovoj vladi…

U seriji “Sulejman Veličanstveni” bila je noćna mora sultanije Hurem, a u “Devojci sa sela” kao bivša i velika Krimova ljubav u njegovoj supruzi Huliji budi ljubomoru i nesigurnost.

U međuvremenu je Melike Ipek Yalova (34) snimila još nekoliko serija. Lepotica s magisterijem iz međunarodnih odnosa Univerziteta u Rimu nikad nije pohađala časove glume niti je sanjala da će biti glumica. U Turskoj je do uloge u “Sulejmanu” bila poznatija kao ćerka turskog ministra Yuksela Yalova. Kaže da ulogu buntovne kastiljske princeze u koju se je zagledao sultan Sulejman nije dobila zbog tatinih veza.

– Ručala sam s prijateljicom u restoranu, a scenaristkinja ‘Sulejmana Veličanstvenog’ i produkcijska ekipa sedeli su sto do nas i ponudili mi saradnju – rekla je Melike.

Uloga Izabele joj je otvorila vrata glume i danas iza sebe ima nekoliko odličnih projekata. Međunarodne odnose stavila je u drugi plan iako tečno govori španski. U “Sulejmanu” je bila najveća konkurencija ljubomorne Hurem, a ni u “Devojci sa sela” ne daje mira Huliji.

– Igram veliku Kerimovu ljubav. Tačnije, on je bio moja velika ljubav koju godinama nisam prebolela. Hulia je, kao i svaka žena, osetila da je nešto bilo među nama i naravno da je ljubomorna – priča Melike.

Iako nije profesionalna glumica, naučila je da se nosi s kritikama. U tome su joj najviše pomogli kolege. Nebahat Çehre, Halit Ergenç, Okan i Nur Fettahoglu, nabraja Melike, vrlo su iskusni glumci od kojih se može mnogo naučiti.

– I kod kuće su me veoma dobro prihvatili kao glumicu. Bilo je i komentara da nisam umetnica, da ne znam da glumim, ali na vrlo ljubazan, prijateljski način. Više me strah kritika van Turske jer se naše serije prikazuju širom sveta – kaže.

Ministrova ćerka o svojoj porodici govori samo najbolje. Odrasla je u porodici u kojoj su Melike i brat provodili jako malo vremena s ocem, koji je stalno bio na putu.

– Nisam se često žalila na to jer sam znala da svaki posao ima svoje pozitivne i negativne strane, pa tako i posao mog oca. Morala sam da pazim kako se ponašam u javnosti, jer sam morala da mislim i na ugled porodice. Još od srednje škole stalno sam bila na oprezu i nije smelo da se dogodi da me paparaci ‘uhvate’ u kompromitujućoj situaciji – priseća se Melike, koja ne zna kako je to biti potpuno nepoznat javnosti. Ali uvek ističe da je njen otac najbolji na svetu, radi ono što voli i radi to s mnogo strasti.