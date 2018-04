Nataša je bila upozorena na Lukinu narav: Kloni ga se, on gubi kompas kad popije alkohol!

Povezane vesti



Nataši Bekvalac, još dok se zabavljala s Lukom Lazukićem, navodno su sa svih strana stizala upozorenja da ga se kloni jer psihički maltretira žene.

Pop zvezda je toliko bila zaljubljena da je sve priče vezane za Lazukića odbacila i udala se za njega. Sada, nakon što je podigla krivičnu prijavu protiv supruga za porodično nasilje, duboko se kaje što ih nije slušala.

Jedna od onih koja je pokušavala da pevačici otvori oči bila je i devojka s kojom je njen suprug, od koga se razvodi nakon sedam meseci braka, bio u vezi pre dve godine, piše Kurir.

– Lukina bivša devojka je do detalja objasnila Kristini kroz kakva je poniženja prolazila tokom pola godine zabavljanja s njim. Upozorila je da je Lazukić sklon psihičkom maltretiranju i manipulacijama, ispričala je da ju je često u društvu psovao i vređao. Takođe, ona je Kristini posebno skrenula pažnju na to da Luka potpuno izgubi kompas kad popije alkohol, da tada postane još grublji i da je ona raskinula s njim jer se plašila da će na kraju dobiti batine od njega, zato je rekla da prenese Nataši da ga se kloni i tako sačuva živu glavu – navodi izvor pomenutog lista i dodaje:

Ona je Kristini posebno skrenula pažnju na to da Luka potpuno izgubi kompas kad popije alkohol, da tada postane još grublji

– Sve ovo veoma je uplašilo Kristinu, koja je odmah pričala s Natašom. Prenela joj je od reči do reči šta je Lazukićeva bivša devojka devojka kazala. Pevačica je donekle bila zabrinuta zbog onog što je čula, ali nije htela da poveruje u to, tvrdeći da je Luka predivan i pažljiv prema njoj. Toliko je bila zaslepljena ljubavlju prema njemu, a i verovala je da i on nju voli. Sad se kaje što je nije poslušala, jer bi izbegla sve ovo što joj se dogodilo pre deset dana- završava izvor.

Ovu informaciju je potvrdio i Natašin PR tim:

– Tačno je, ali ne želimo da iznosimo ništa u javnost u trenutku kad Nataša prolazi kroz težak period zbog nasilja u porodici.