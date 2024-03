Ovako se sin uči da postane džentlmen i šmeker: Đoković uveo strogo pravilo Stefanu

Pravilo Novaka Đokovića za sina Stefana

Životni stil Jelene Đoković stalno je pod lupom javnosti – od njene ishrane, vaspitavanja Stefana i Tare do malih rituala koje praktikuje sa suprugom Novakom.

Iako ne dozvoljava da bilo ko utiče na njen metod roditeljstva, sada je priznala da taj put nije bio bez prepreka i izazova.

- Kada gledamo decu poznatih ljudi, nekako smo prema njima prilično kritični. Kako se ponašaju, kakav su izraz lica napravili, s kim su… Profimedia

- Žao mi je da tako nešto vidim jer svi imamo pravo da proživimo različita iskustva, pa i da grešimo, i to je u redu.

- Kao da se poznatim ličnostima i njihovoj deci greške ne praštaju.

- Volela bih da moju decu zaštitim, ali nisam sigurna da ću uspeti. To je njihov put koji ja moram da prihvatim kao takav. Rođeni su u ovoj porodici i to im je što im je ‒ rekla je Jelena Đoković jednom prilikom.

Sa druge strane Novak Đoković ne samo da je najbolji teniser na svetu već je i čovek koji je uspeo da u svetu sporta očuva porodicu i svoju decu Taru i Stefana polako, ali sigurno izvodi na pravi put.

Iako Novak često ističe da ne može da bude strog otac, jedno pravilo njegov naslednik nikako ne sme da prekrši, smatrajući da će tako naučiti da bude pravi gospodin koji poštuje tuđe izbore, ali i postignuća.





Opšte je poznato da je Đoković veliki navijač „Crvene zvezde”, dok Stefan obožava suparnički klub „Partizan”.

Oni zajedno i odlaze na utkmice oba tima, te zajedno uživaju u košarci ili fudbalu. I dok se mnogi čude „kako je to mogao da dozvoli”, slavni teniser sa sinom ima posebne sportske razgovore u kojima važi jedno strogo pravilo.

- Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu dozvolio da navija za ‘Partizan’, a zvezdaš sam. Pitaju: kako sam to kao otac mogao da dozvolim?

- Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub koji hoće, i da se s tim u vezi oseća kako želi. To je suština svega — rekao je Đoković u intervjuu za „Novosti” i dodao: Profimedia

- Svom sinu sam rekao da, što se mene tiče, može da ide na utakmice „Partizana”, i kada igra sa „Zvezdom”, kao što je to nedavno bio slučaj, pa smo svi zajedno porodično išli, ili kada igra protiv bilo kog drugog tima.

A onda se osvrnuo na zabranu koju Stefan mora da poštuje, u suprotnom može da zaboravi na košarkaške utakmice.

- Može da navija za ‘Partizan’, ali onog trenutka kada ga budem čuo da vređa ‘Zvezdine’ igrače, ili da pogrdno peva protiv najvećeg rivala, ili nekih drugih timova, tog trenutka se završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama! On to zna i zasad to poštuje.