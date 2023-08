Da li ste rođene u horoskopskom znaku kao Hurem? Ove žene imaju petlju i nepokolebljive su

Neustrašiva Hurem! Nepokoljebljiva! Spremna na sve zbog "viših" i često sebičnih ciljeva.

Baš takva je glumica Merjem Uzerli koja je u ulozi čuvene Sulejmanove Hurem, osvojila srca publike.

Iako je zbog ove uloge stekla ogromnu slavu, rešila je da napusti snimanje popularne serije, a zamenila ju je koleginica Vahide Perčin. Zatim je u jeku popularnposti napustila Tursku i vratila se u rodnu Nemačku, tačnije u Berlin.

Život joj je zadao niz udaraca, borila se sa depresijom, trudnu je ostavio njen 17 godina stariji partner, preduzetnik Đan Ateš, a kada je rodila njihovu ćerkicu Laru Žeminu potpuno se posvetila njoj.

U Berlinu je pokrenula novi posao, pronašla je novu ljubav, a zatim je rodila i drugu ćerkicu Lili Koi, ali je ovog puta sakrila identitet devojčicinog oca.

Ipak u zvezdama je izgleda upisan turbuletan život Merjem, karakterističan za žene rođene u znaku Lava. Naime, glumica je rođena 12. avgusta, period kada na svet dolaze žene ratnice.

Lav je vatreni znak koji voli život i od njega očekuje da se dobro zabavlja. Kao i ostali vatreni znaci i ovaj je spreman da koristi svoj um za rešavanje najkomplikovanijih problema i preuzme inicijativu za rešavanje raznih zamršenih situacija, piše portal Horoskopius

Lav to shvata kao način da se najbolje izrazi. Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Lav ima specifičnu snagu i status "kralja džungle". Često ima monogo prijatelja jer je veoma darežljiv i odan. Tako samouveren i privlačan u stanju je da ujedini više grupa ljudi u svakoj prilici.





Osobine jednog Lava

Snaga

Toplina, humor, ponos, radost, kreativnost, strast, velikodušnost.

Slabosti

Arogancija, tvrdoglavost, nefleksibilnost, egocentričnost, lenjost.

Harizmatične oznake

Kraljevski maniri, moćan, jak, mišićav.

Voli

Pozorište, biti obožavan, odlazak na odmor, zabave sa prijateljima, skupe stvari, svetle boje.

Ne sviđa mu se

Biti ignorisan, suočavanje sa stvarnošću, nemati kraljevski tretman.