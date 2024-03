Posni ručak Anastasije Ražnatović: Da li ste ikada ribu spremali na ovakav način?

Posni ručak Anastasije Ražnatović će vam probuditi sva čula

Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike 18. marta počeo Veliki ili Časni post, koji traje sedam nedelja i najavljuje najveći hrišćanski praznik - Uskrs. Miloš Tešić/ATA Images

Traje 48 dana, odnosno sve do Vaskrsa koji je ove godine 5. maja.

Mnoge ličnosti sa javne scene izuzetno poštuju običaje i tradiciju i često sa svojom publikom u vreme posta dele recepte i ideje za spremanje posnih jela.

Sudeći po objavi na društvenoj mreži Instagram, ćerka pevačice Cece, Anastasija Ražnatović, i te kako se drži pravoslavnih običaja i u ovo vreme jede samo posno.

Očito, zna kako da ugodi sebi i tokom ovih dana, pa je nedavno na putovanju u Španiji za ručak izabrala celu ribu u soli, jelo koje će vam probuditi svako čulo.

Ona je ranije već otkrila kako posti po čitav post, objašnjavajući da to nema nikakve veze sa održavanjem lepe linije. Antonio Ahel/ATAImages

- Postim ceo post. Pomalo je teško, jer je jednolična hrana, jede se po gradu… Ja to radim zbog drugih stvari i lepše se osećam.

- Ja i kuhinja smo dva sveta, ali jedem posne paštete, ajvar i tako dalje – objasnila je mlada pevačica, a mi vam preporučujemo ribu u soli po receptu Džejmi Olivera koju ćete jesti u slast.





Cela riba u soli po receptu Džejmi Olivera

Sastojci

2 kg ribe očistiti od krljušti i iznutrica

nekoliko grančica svežeg začinskog bilja (bosiljak peršun zeljasti vrhovi komorača)

2 limuna, jedan isečen na kriške i mesnati deo iz drugog

3 kg krupne morske soli (za 1 kg ribe potreban je 1,5 kg soli)

mesnati deo 1 pomorandže, limun

1 šaka semenki komorača

maslinovo ulje

Instagram/raznatovicanastasija

Priprema

Italijani s juga često spremaju ribu celu, a naročito je peku u soli.

Osnovni princip je da se cela riba obloži solju pre pečenja, bilo da je to ceo lubin, romb ili tuna (kao na slici) ili manja riba poput sardine.

Bilo koja cela riba može da se peče u soli, ali prvo treba da se očisti.

Osnovni način za pravljenje slane korice je da se u so doda voda (uvek koristite morsku so) i da se njome obloži riba. Kod male deverike, cipala ili sardine, so može da bude debela 1cm, ali ako spremate lubina od 3 kg, morate da napravite sloj debeo 3 cm.

Takođe dodaju se semenke komorača, limunovu i pomorandžinu koru da bih dobio divan, suptilan ukus.

Zagrejati rernu na 200°C/425F/gasnu na 7.

Posni ručak Anastasije Ražnatović

Nakon što ste očistili ribu, unutrašnjost napunite mešavinom finog začinskog bilja kao što su bosiljak, peršun, zeljasti vrhovi komorača i kriškama limuna.

Pomešajte so s mesnatim delom pomorandže i limuna i semenkama komorača. Sipati malo vode i gnječiti smesu dok ne bude izgledala kao mokar pesak.

Posuti otprilike 1 cm soli na pleh za pečenje, napraviti malo udubljenje za svaku ribu. Natrljati kožu uljem i staviti je preko soli. Sipati ostatak soli preko i utapkati je. Photo by Harris Vo on Unsplash

Ne morate da pokrivate glavu i rep.

Ribu peći u prethodno zagrejanoj rerni 20 do 40 minuta. Vreme pečenja zavisi od debljine soli, rerne, vrste i veličine ribe i njene temperature pre stavljanja u rernu.

Teško je potpuno precizno odrediti, pa je najbolje da viljuškom probodete najdeblji deo ribe, držite je tako 10 sekundi, a zatim je brzo izvučete i prislonite krak na svoju usnu.

Ako je krak topao, riba je pečena, a ako nije, treba da se peče još malo. Ako i dalje niste sigurni, odstranite malo soli i proverite da li se meso odvaja od kostiju.

Ako se ne odvaja, vratite je u rernu.

Servirajte je tako što ćete pred gostima otvoriti so. (Zgodno je pri ruci imati još jednu činiju za odlaganje soli.)