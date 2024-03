Ova dijeta topi kilograme brže od keto ishrane: Za nedelju dana 5 kg manje

U ovo doba godine, na korak od lepih prolećnih dana, mnogi počinju da primećuju suvišne kilograme koji su se nagomilali tokom zime. Među brojnim savetima kako smršati, po mogućstvu u što kraćem roku, ističe se takozvana mesna dijeta. shutterstock

Popularnost ove dijete ogleda se u tome da omogućava brzo mršavljenje, i to zahvaljujući jednostavnoj kombinaciji namirnica.

Važno je istaći da se jelovnik zasniva isključivo na prizvodima životinjskog porekla, dok na ugljene hidrate treba zaboraviti.

Dozvoljene namirnice: crveno i belo meso, životinjske masti, jaja, iznutrice, riba, mesne prerađevine, mlečni proizvodi.

Zabranjene namirnice: voće, povrće, žitarice, biljna ulja, semenke, orašasti plodovi, začini, mahunarke. Shutterstock

Praksa je pokazala da se na ovaj način može skinuti 3 do 5 kilograma nedeljno. To je, za one koji nemaju dovoljno strpljenja i upornosti, informacija koja mesnu dijetu stavlja među vodeće.

Sa druge strane, nutricionisti ukazuju da je bolje postupnije mršaviti, odnosno da dijete u kojima izbacujemo čitavu grupu namirnica nisu najbolji izbor. Shutterstock

Bilo kako bilo, nije na odmet konsultacija sa lekarom pre nego što se pristupi, ne samo mesnoj, već i bilo kojoj drugoj dijeti.

Ako se opredelite za ovaj vid gubljenja na težini, preporuka je da to bude u što kraćem periodu, kao i da se vitamini, minerali i vlakna nadoknađuju adekvatnim suplemetnima i dodacima ishrani.