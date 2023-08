Odrekla se samo dve namirnice i zato sa 54 godine izgleda kao da ima upola manje! Ovako izgleda jelovnik Slađe Delibašić, idealan za leto

Jelovnik Slađe Delibašić idealan za letnje dane

Slađa Delibašić već godinama važi za najzgodniju pevačicu na estradi. Danas, u 6. deceniji izgleda jednako dobro kao i na početku svoje muzičke karijere, a definitivno tajna njenog savršenog izgleda leži u disciplini i istrajnosti. Instagram

Kako sama priznaje, ona naporno radi kako bi rezultati bili vidljivi, a kaže da joj komplimenti na račun izgleda i te kako prijaju.

"Svaki dan treniram! Ako ne vežbam, hvataju me ludilo i nervoza. Mnogi misle da mi je lako da izgledam ovako, ali verujte mi da nije tako. Nekad mi to bude naporno, ali moram jer je to za moje dobro", rekla je u intervjuu za Hit informer.

Najviše uživa u trčanju i trudi se da barem sat vremena provede na čistom vazduhu. Osim toga, uživa i u plivanju.

Kaže da je najbitnije imati više manjih obroku u toku dana i pažljivo birati namirnice. Sigurna je da je za njenu vitku linju zaslužna i činjenica da godinama gotovo da slatko i prasetinu ne jede. Njena ishrana je bazirana na mesu i povrću, a ovako izgleda njen jelovnik za jedan dan:

Instagram

Doručak: Nes kafa i integralni keks.

Ručak: Pileća ili juneća čorba, salata i parče integralnog hleba.

Večera: Volim sve vrste salata. Uz to spremam i neko meso.





Trik savet: Nikad ne jedem slatkiše. Ako mi se jede nešto slatko, uzmem neku voćku.