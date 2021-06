Pasta, meso, grickalice: Amal Kluni ima 50 kilograma, a jede sve, otkrivamo u čemu je njena tajna

Šta jede Amal Kluni - jelovnik zgodne advokatice će vas iznenaditi

Amal Kluni ima sve – uspešnu karijeru, dvoje dece, Džordža, kuće na najlepšim mestima sveta, a pri tom izgleda kao boginja sa Olimpa. Da ne zaboravimo da važi i za ikonu stila 21. veka. Ima toliko skladnu figuru, da sve što obuče na njoj postaje oličenje savršenstva. Neki će, doduše, reći da je previše mršava, ali holivudski srcelomac se ne žali. Uostalom, uvek je imao dobar ukus. A kad smo već kod ukusa, da malo zavirimo u jelovnik jedne od najinspirativnijih žena današnjice...

Getty images

Lepa pravnica drži se svog gastronomskog rituala koji se sastoji od nekoliko obroka dnevno. Najvažniji je, naravno, doručak. No, ako ste mislili jutro počinje uz ceđenu pomorandžu i tost, prevarili ste se. To je doba dana kada je sto rezervisan za ekstremno zdrave namirnice, koje obezbeđuju dovoljno energije. Na primer, supa od morskih algi sa tvrdo kuvanim jajima. Supa, pa još od algi, to možda nije konvencionalan doručak, ali Amal očigledno pomaže, budući da se najčešće nađe na njenoj jutarnjoj trpezi.

Getty images

I ručak ima snažnu mediteransku crtu. Kako je nedavno rekla za „Vogue", obično je ona ta koja šefuje u kuhinji, a majstor je za špagete sa mini-ćuftama od ćurećeg mesa i pileća prsa u sosu od limuna. Salata mora da bude vitaminska bomba, i uglavnom predstavlja miks svežeg sezonskog povrća.

Getty images

Šta jede Amal Kluni za večeru

Amal Kluni ne beži ni od ukusne večere, iako ne izgleda tako. Kada borave na jezeru Komo, na meniju su obično italijanski specijaliteti. Džordž se svojevremeno pohvalio da bi njegova supruga mogla da radi kao pica-majstor u najboljim tratorijama. Omiljena im je „margarita" sa dodatkom rukole, a u repertoar uključe i ponešto iz kuhinje Libana, zemlje iz koje Amal vodi poreklo, kao i indijska i japanska jela.

- Sama pravi vrhunske njoke i pesto sos, prste da poližeš! - otkriva slavni glumac.

Getty images

Omiljene porodične grickalice su kokice, naročito dok uživaju u kućnom bioskopu. Amal ističe da je važno unositi i dosta tečnosti, pa pije najmanje dve litre obične vode tokom dana, a ponekad se osvežava uz koktel koji je osmislila sa Džordžom i njihovim prijateljima Sindi Kraford i Rendom Gerberom, sa kojima su osnovali brend „Casamigos". Glavni sastojak je tekila, uz dodatak sirupa od limete, nektara od agave i brusnica. Zvanično je predstavljen na venčanju Klunijevih u Veneciji 2014. godine.

Getty images